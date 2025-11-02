Vi söker efter dig i Köket!
Byns Trattoria 3:e Lång AB / Kockjobb / Göteborg
2025-11-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byns Trattoria 3:e Lång AB i Göteborg
Byns Trattoria är en mötesplats för den som söker sig till det italienska köket.
Måltiden hos oss symboliserar som en plats där man samlas med familj och vänner i en genuin miljö.
Vi söker nu en kock till vårt team på Byns Trattoria!
Du ska ha intresse för yrket, hög arbetsmoral och klara av att jobba i team. Vi arbetar med en À la carte meny under året.
Detta innefattar alla förekommande arbetsuppgifter som kock.
Vi ser att du har positiv inställning till nya utmaningar och att du tillför en god stämning till teamet.
Du ska kunna tänka utanför ramarna.
Det finns goda möjligheter att utvecklas hos oss både som individ & medarbetare.
I gengäld ger vi dig kunskap och ett omväxlande arbete.
Arbetsdagarna gäller veckodagar (kväll), helger & röda dagar (dag / kvällstid).
Alla ansökningar kommer att behandlas löpande därför ber vi dig att ansöka så snart som möjligt.
Vi har även två stycken syster restauranger Mellanrummet och La Terrazza. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: Ansokan@bynstrattoria.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byns Trattoria 3:e Lång AB
(org.nr 559498-1986), https://www.bynstrattoria.se/
Tredje Långgatan 13 (visa karta
)
413 03 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterings chef
Nadja Arcangioli Ansokan@bynstrattoria.se Jobbnummer
9584379