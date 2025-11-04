Vi Söker Duktiga Fpga-Utvecklare!
Är du intresserad av elektronik eller FPGA-utveckling och vill arbeta med spännande teknik? Då har vi rollen för dig!
Vi söker just nu både FPGA-utvecklare och elektronikingenjörer som brinner för att omsätta ny teknologi till produkter som gör skillnad och bidrar till ständig utveckling inom olika branscher.
OM ROLLEN:
Som FPGA-utvecklare kommer du att få vara delaktig i hela produktutvecklingsprocessen, från design och utveckling till verifiering av olika avancerade lösningar. Det här är en roll för dig som har ett genuint intresse för teknik, och som vill växa i en spännande bransch. Vi söker dig som är en mångsidig ingenjör som uppskattar variation i vardagen då vi erbjuder en bred roll med möjlighet att delta i flera olika delar under produkters livscykel.
Rollen är tekniskt tung och du kommer få arbeta med avancerad och säkerhetskritisk teknik. På grund av detta innebär arbetet en del testning för god redundans och teknisk dokumentation. Efter design- och utvecklingsfasen säkerställs det att produkten fungerar felfritt, redan innan den första faktiska användningen.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom relevant område, exempelvis elektroteknik, datateknik, eller liknande
Har goda kunskaper i VHDL, C, C++ eller embeddedutveckling
Ett stort intresse för teknik
Har goda kunskaper inom elektronik, mätteknik eller mekanik
Behärskar det svenska och engelska språket obehindrat i både tal och skrift
I denna rekryteringsprocess kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du är initiativtagande, kommunikativ och självgående. För att trivas i rollen tror vi att du är en nyfiken problemlösare med en god samarbetsförmåga. Du
VI SER DET SOM MERITERANDE OM DU HAR:
Har tidigare erfarenhet och ett intresse av FPGA-utveckling i VHDL, embeddedutveckling eller elektronik
Har erfarenhet av programmering och behärskar Linux
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Jönköpingsområdet
Rekryteringsansvarig: Hampus Kindgren, hampus.kindgren@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
