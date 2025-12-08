Vi söker duktiga anläggare
2025-12-08
Nu letar vi efter flera ansvarstagande och lösningsorienterade anläggare som har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av anläggningsarbete. Projekten som vi letar personal till är i Skåne (Malmö, Lund och Helsingborg).
Dina uppgifter
Utföra mark- och anläggningsarbeten enligt ritning och instruktion.
Se till att arbetet sker säkert och enligt lagar och rutiner.
Bidra till att projekt håller tid och kvalitet.
Ta ansvar för verktyg, material och maskiner.
Samarbeta med arbetsledning, maskinförare och kollegor.
Exempel på arbetsmoment
Schaktning, fyllning och packning.
Anläggning av VA, dagvatten och dränering.
Sättning av kantsten, plattor och annan beläggning.
Förberedelse av ytor för asfalt, grus och grönytor.
Höjd- och lägeskontroller med laser/mätinstrument.
Mindre maskinarbeten (om behörighet finns).
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att läsa ritningar.
Vana av laser och mätinstrument.
B-körkort (krav).
Vi ser fram emot din ansökan!
