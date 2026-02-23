Vi söker drivna och duktiga snickare
Niwa Entreprenad AB / Snickarjobb / Karlstad Visa alla snickarjobb i Karlstad
2026-02-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Niwa Entreprenad AB i Karlstad
Niwa Entreprenad AB är en totalentreprenör för byggprojekt där detaljerna räknas - allt styrt i ett certifierat KMA-system. Effektiv projektstyrning och hög kvalitet gör oss till en trygg partner för våra kunder och en inspirerande och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare.
Niwa är ett etablerat byggföretag i Karlstad med över tio års erfarenhet. Vi arbetar främst i Värmland men även i hela Mellansverige. Med cirka 30 medarbetare och en tydlig tillväxtambition utför vi allt från byggservice till större ROT- och nybyggnadsprojekt, med starka referenser från både kommunala och privata fastighetsägare.
Vi söker dig som är snickare till Niwa Entreprenad AB!Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Niwa Entreprenad växer och vi behöver förstärka våra byggavdelningar med fler duktiga snickare. Inför våren har vi behov av både snickare med inriktning mot byggservice samt större entreprenader, så var snäll och specificera vilken inriktning du är intresserad av i din ansökan för att underlätta urvalsprocessen. Det är en fördel om du är öppen för att resa i tjänsten med traktamente om du inriktar dig på större entreprenader.
Som snickare hos oss har du ett fritt och omväxlande arbete, där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta både utomhus och inomhus med varierande projekt. Du kommer att utgå från Karlstad och vara en viktig del av vårt team - ibland i grupp, ibland mer självständigt. Vill du arbeta i ett växande företag som satsar på både kvalitet och trivsel? Då kan du vara den vi söker!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att bygga, montera och färdigställa konstruktioner i trä. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat stomresning, montering av väggar, tak och bjälklag, inredningssnickeri samt arbete efter ritningar och byggbeskrivningar. Arbetet kräver precision, problemlösningsförmåga och god samarbetsförmåga, eftersom snickaren ofta har en central roll i byggprocessen.
Kvalifikationer och erfarenhet
Har yrkesbevis och B-körkort
Är engagerad, lyhörd och kommunikativ
Har känsla för service och god framförhållning
Trivs både med att samarbeta och att arbeta självständigt
Gillar att ta initiativ och leda arbetet framåt
Rekryteringsprocessen
Vi tillämpar löpande urval för tjänsten så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Mer information om våra lediga tjänster finns på vår hemsida: niwa.se/karriar/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan!
Niwa Entreprenad AB,
med lång erfarenhet, är en del av Svea H-koncernen (www.sveah.se). Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och anläggning och arbetar brett mot olika kundkategorier. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Med cirka 90 anställda i koncernen är vår ambition att fortsätta växa och stärka vår position inom Värmland och angränsande län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niwa Entreprenad AB
(org.nr 556462-1018), http://www.niwa.se
Rådalsvägen 10 (visa karta
)
653 50 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-ansvarig
Kristin Bäcke kristin.backe@sveah.se 0707902850 Jobbnummer
9759246