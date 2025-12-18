Vi söker drivna lönekonsulter till 2026!
2025-12-18
Vi på Sway Sourcing ser ett växande behov av lönekompetens och söker därmed erfarna lönekonsulter till årskiftet som vill arbeta hos våra kunder i Stockholm, Malmö och Göteborg! Är du redo för nästa steg i din karriär? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Varför jobba som konsult?Som konsult får du chansen att: Arbeta i olika branscher och bygga värdefulla nätverk Utveckla din kompetens och bredda dina möjligheter Hitta uppdrag som ofta leder till förlängning eller fast anställning
Det här är ett perfekt steg för dig som redan har erfarenhet inom lön eller ekonomi och vill fortsätta växa i din yrkesroll.
Vad innebär det att skicka in din ansökan?Detta är ingen specifik jobbannons, utan vi söker kompetenta ekonomer till vår kandidatbank för framtida uppdrag. Genom att skicka in ditt CV och svara på några frågor kan vi kontakta dig när vi har en matchning som passar din profil.
Vi söker dig som: Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, HR eller lön Har flera års erfarenhet av att hantera hela löneprocessen Är trygg i frågor kring skatt, pension, förmåner och kollektivavtal Har god IT-vana och arbetat i olika affärs- och ekonomisystem Trivs med att stötta chefer och medarbetare i lönefrågor Är van att samverka med myndigheter och andra aktörer Talar flytande svenska och gärna har goda kunskaper i engelska
Vanliga roller vi tillsätter:
Löneassistent
Löneadministratör
Lönekonsult
Lönespecialist
Lönechef
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och förtroendegivande. Det är även viktigt att du kan hantera deadlines och och samarbeta effektivt med både kollegor, chefer och kunder.
Vad kan du förvänta dig?Våra kunder finns inom olika branscher, och uppdragen varierar i längd, ansvar och placering. För att hitta den bästa matchningen anpassar vi urvalsprocessen efter dina kompetenser och preferenser.
Hur ansöker du?Skicka in ditt CV och fyll i våra enkätfrågor för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och dina önskemål. Glöm inte att ange dina löneförväntningar - både din mållön och den lägsta nivå du kan acceptera. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9653053