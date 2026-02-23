Vi söker drivna betongarbetare
Niwa Entreprenad AB / Betongarbetarjobb / Karlstad Visa alla betongarbetarjobb i Karlstad
2026-02-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Niwa Entreprenad AB i Karlstad
Niwa Entreprenad AB är en totalentreprenör för byggprojekt där detaljerna räknas - allt styrt i ett certifierat KMA-system. Effektiv projektstyrning och hög kvalitet gör oss till en trygg partner för våra kunder och en inspirerande och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare.
Niwa är ett etablerat byggföretag i Karlstad med över tio års erfarenhet. Vi arbetar främst i Värmland men även i hela Mellansverige. Med cirka 30 medarbetare och en tydlig tillväxtambition utför vi allt från byggservice till större ROT- och nybyggnadsprojekt, med starka referenser från både kommunala och privata fastighetsägare.
Nu söker vi på Niwa Entreprenad vår nästa stjärna inom betong till vår verksamhet i Karlstad!Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Niwa Entreprenad växer och vi söker därför duktiga yrkesarbetare till vår betongavdelning. Vi söker dig som älskar att arbeta praktiskt med betong och armering men får gärna ha en bred erfarenhet att arbeta som snickare i grunden.
Du är en noggrann och strukturerad person med god fysik och en positiv inställning. Du arbetar målinriktat, är lösningsorienterad och strävar alltid efter att leverera hög kvalitet och nöjda kunder. Hos oss har du ett fritt och omväxlande arbete, där ingen dag är den andra lik. Arbetet är både utomhus och inomhus med varierande projekt. Du kommer att utgå från Karlstad och vara en viktig del av vårt team - ibland i grupp, ibland mer självständigt. Vill du arbeta i ett växande företag som satsar på både kvalitet och trivsel? Då kan du vara den vi söker!Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar att läsa ritningar, bygga form, armera, gjuta och efterbehandla betong. Arbetet kräver noggrannhet, samarbete och förståelse för säkerhet.
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av arbete som betongarbetare/armerare.
Giltigt B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av träarbete eller storform.
Certifikat för heta arbeten.
Möjlighet och intresse av att arbeta med övriga byggnadsarbeten vid behov.
Yrkesbevis
Rekryteringsprocessen
Vi tillämpar löpande urval för tjänsten så vänta inte med att skicka in din ansökan via länken nedan.
Mer information om våra lediga tjänster finns på vår hemsida: niwa.se/karriar/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan!
Niwa Entreprenad AB,
med lång erfarenhet, är en del av Svea H-koncernen (www.sveah.se). Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och anläggning och arbetar brett mot olika kundkategorier. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Med cirka 90 anställda i koncernen är vår ambition att fortsätta växa och stärka vår position inom Värmland och angränsande län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niwa Entreprenad AB
(org.nr 556462-1018)
Rådalsvägen 10 (visa karta
)
653 50 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-ansvarig
Kristin Bäcke kristin.backe@sveah.se 0707902850 Jobbnummer
9759242