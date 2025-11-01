Vi söker driven platschef till Västerås - Är det du?
2025-11-01
MP Åkeritjänster växer och söker nu en driven platschef till Västerås. Som platschef får du ansvaret att bygga upp avdelningen, forma ditt eget gäng och skapa långsiktiga kundrelationer. En roll med både frihet och ansvar.Publiceringsdatum2025-11-01Om tjänsten
Som platschef i Västerås får du en unik möjlighet att bygga upp en helt ny verksamhet från grunden. Du blir spindeln i nätet som sätter strukturen, rekryterar ditt eget team och formar kulturen på plats. Här handlar det inte om att ta över något färdigt utan du skapar din egen avdelning med stöd från ett starkt huvudkontor i ryggen.
I början är du både med ute i verksamheten och leder uppbyggnaden av teamet. Du lär känna kunderna, driver uppdragen och utbildar din personal samtidigt som du lägger grunden för hur avdelningen ska fungera framåt.
Du har resultat- och personalansvar för enheten i Västerås och ingår i företagets ledningsgrupp. Tillsammans med övriga orter driver du MP Åkeritjänsters fortsatta tillväxtresa. Du följer upp veckobudget, rapporterar resultat och får löpande stöttning och feedback från kollegor i hela organisationen. Det här är en roll för dig som triggas av att bygga något eget, ta ansvar och göra skillnad på riktigt.
Vem är du?
Vi söker dig som idag/tidigare arbetar som lastbilschaufför eller inom transport och logistik och är redo att ta nästa steg i din karriär. Du har ledaregenskaper, är ansvarstagande och trivs i en dynamisk miljö. Du är lösningsorienterad och har förmågan att se helheten. Ditt fokus ligger på dina medarbetare och dina kunder, samt du har en hög social kompetens. Det är meriterande om du har ett etablerat kontaktnät inom branschen i Västerås samt tidigare ledarerfarenhet.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och spännande arbete i en rolig bransch.
Engagerade och drivna kollegor samt goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att påverka din vardag och resultat.
Stöd från MP-ledning och övriga platschefer.
Kollektivavtal genom Almega / Kompetensföretagen och Unionen.
Fast månadslön samt pensionsavtal via Collectum.Kvalifikationer
För tjänsten krävs körkort BECE, YKB, förarkort och truckkort. Meriterande med ADR.
God datorvana och kunskap i office-paketet.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi arbetar utifrån vår värdegrund: "Detaljerna gör helheten. Vi är ett riktigt KAP (kvalitet, ansvar, positivitet)."
Vill du vara med på en spännande resa? Varmt välkommen med din ansökan!
Har du några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Simon Mannegard simon@akeritjanster.se
. Urval och intervjuer sker löpande.
Kort om MP Åkeritjänster
MP Åkeritjänster är branschens ledande bemanningsföretag. Vi är idag ca 150 anställda i koncernen. Huvudkontoret ligger i Borlänge och vi är en auktoriserad bemanningskoncern nischad inom transport och logistik, med en stark ambition att finnas på fler platser i Sverige.
MP Växer och söker nu driven platschef till Västerås.
Simon Mannegard simon@akeritjanster.se
