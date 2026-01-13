Vi söker drifttekniker med start omgående
NearYou Sverige AB / Driftmaskinistjobb / Göteborg Visa alla driftmaskinistjobb i Göteborg
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Vår kund är ett välkänt bolag i Göteborgsområdet. De söker nu drifttekniker till dagtidsarbete för omgående start. Uppdraget är fyra månader men med stora möjligheter till förlängning året ut.
Tjänstebeskrivning
I din roll som drifttekniker kommer du ansvara för den dagliga ronderingenen av processutrustning, felsökning, avhjälpande underhåll och driftåtgärder.
Som drifttekniker ansvarar du för arbetsorderhantering, optimera och underhålla den dagliga driften av anläggningen. Du kommer vidare ha:
• Yttre rondering
• Mottagning av tillsatsmaterial, kemikalier
• Hantera driftsinstruktionerKvalifikationer
Vi söker dig med dokumenterad utbildning såsom drifttekniker, energitekniker eller motsvarande. Med inriktning värme, energi eller processindustri.
Vidare behöver du ha minst 3 års erfarenhet av driftarbete i kärnkraftverk, god kunskap om pann- och turbindrift, erfarenhet av styr- och övervakningssystem.
Vidare ser vi att du har erfarenhet av underhållsystem och kännedom om arbetsmiljölagstiftning
Du behöver behärska svenska i tal och skrift, samt ha god vana vid att arbeta med datorer och system.Så ansöker du
Ansökningarna behandlas löpande så ansök gärna via vår hemsida redan idag, www.Nearyou.se.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi kan inte ta emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Göteborg AB Kontakt
Camilla Feldt camilla.feldt@nearyou.se Jobbnummer
9680789