Vi söker Driftledare VA-Driften
2025-12-23
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Stenungsund är i ett spännande skede med utveckling av centrum, byggnation av nya bostäder och verksamhetsområden. Kommunens driftenhet står inför en period av utveckling, vi har satt höga mål för att kunna leverera säkra och farbara vägar samt god leveranssäkerhet av vårt vatten för att skapa trygghet och förtroende hos invånarna.
Vi ansvarar för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsnät - en samhällsviktig funktion som påverkar alla invånare, varje dag. Vår verksamhet är inne i en utvecklingsfas där vi arbetar för att stärka samverkan mellan olika roller och skapa ännu bättre strukturer för planering och genomförande.
Vattnet är vårt viktigaste livsmedel, och vi arbetar med stolthet för att säkerställa att varje invånare har tillgång till rent och säkert vatten. Det är ett ansvar som betyder mycket - både för människor och för miljön. Vi har också ett starkt fokus på hållbarhet och framtidens VA-lösningar, där vi ständigt söker nya sätt att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Vill du ha en roll där du gör skillnad varje dag? Som arbetsledare hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att säkra funktionen på kommunens vatten- och avloppsnät. Du får leda ett kompetent team, planera insatser och bidra till utvecklingen av en verksamhet som är avgörande för både människor och miljö.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som Driftledare för VA Driften blir du en nyckelperson som vars främsta ansvar är att förbereda, underlätta och följa upp driftens genomförande. Du har en central roll i att leda, utveckla arbetet, planera, prioritera, följa upp insatser, fördela resurser och säkerställa att arbetet utförs säkert och med hög kvalitet.
Rollen är både operativ och samordnande, du följer upp den dagliga driften och bereder större jobb tillsammans med driftberedaren, driftstödsteknikern och ibland Teknikenheten eller Processenheten. Du leder driftpersonalen i det praktiska arbetet och förväntas göra detta ute i fält, nära verksamheten, där du direkt kan säkerställa att dina planer och instruktioner omsätts i verkligheten. Du förväntas omvärldsbevaka för att kunna anpassa rutiner mot nya tekniker eller materiel.
I rollen förväntas att du kan ingå i beredskapsorganisationen efter att arbetsgivaren säkerställt lämplighet och behörigheter.
Det här är ett samhällsviktigt uppdrag där du, tillsammans med ditt team, ser till att invånarna har tillgång till vårt viktigaste livsmedel, rent vatten.Kvalifikationer
Vi söker en dokumenterat erfaren ledare med relevant teknisk utbildning. För tjänsten krävs det att du har tidigare erfarenhet av kommunal VA-verksamhet eller likvärdigt. Du trivs med att vara nära verksamheten och ser till att planering och genomförande går hand i hand samt besitter du kunskap om Bas P/U för att säkerställa att arbetet utförs säkert och enligt gällande regler.
Du har förmågan att skapa engagemang och ge tydliga instruktioner direkt där arbetet sker, samtidigt som du stöttar och utvecklar medarbetarna genom ett coachande förhållningssätt. Du är strukturerad, planerar och följer upp för att nå bästa resultat, och du bidrar aktivt till att förbättra arbetssätt och stärka teamkänslan. Då beredskap ingår i din befattning och inställelsetiden vid larm är en timma bör du vara bosatt i Stenungsunds närområde.
För tjänsten krävs B-körkort.
Vad vi erbjuder:
Hos oss får du ett samhällsviktigt uppdrag där du bidrar till att säkra leveransen av rent vatten, en insats som gör skillnad för både människor och miljö. Du blir en del av en verksamhet i förändring med möjlighet att påverka och utvecklas.
Vi satsar på kompetensutveckling och erbjuder en trygg anställning med goda förmåner och balans mellan arbete och fritid. Framför oss ligger en spännande resa inom krisberedskap där du får vara med och skapa rutiner, investera i materiel och öva för att möta framtidens utmaningar.
Hos oss arbetar du i ett engagerat team som tillsammans bygger en kultur präglad av samarbete, kvalitet och stolthet.
