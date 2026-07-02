Vi söker Driftansvarig dagtid - Elnät
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2026-07-02
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Vill du ha en nyckelroll i att säkerställa driften av elnätet i en växande kommun?
Som driftansvarig för elnät är du en central del i att hålla vårt elnät stabilt, säkert och tillgängligt dygnet runt. Från driftcentralen övervakar och styr du elnätet i realtid och agerar snabbt vid störningar. Du analyserar läget, prioriterar rätt åtgärder och leder insatserna tills elförsörjningen är återställd.
Du är en viktig part i att få verksamheten att fungera, varje dag.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara
Du ansvarar för den dagliga driften av våra elanläggningar, hantering av störningar, planerade arbeten och utveckling av driften. I rollen ingår även felavhjälpning av gatljus- och trafiksignalanläggningar.
Ta emot och hantera larm och felanmälningar samt leda och prioritera felavhjälpning i fält
Agera eldriftledare dagtid enligt ESA och leda personal vid driftstörningar och planerade arbeten på ett säkert sätt
Informera kunder och allmänhet före, under och efter avbrott och störningar
Planera och följa upp drift- och underhållsarbeten samt medverka i framtagandet av driftordrar
Ansvara för driftsystem, reservkraftsanläggningar samt radio-, larm- och kommunikationssystem som exempelvis SCADA och Rakel
Hantera skadeståndsärenden, debitering vid åverkan samt kvalitetsuppföljning och avbrottsrapportering
Utföra driftrelaterade beräkningar för att säkerställa kvalitet och funktion i nätet.
Delta i bolagets beredskapsverksamhetPubliceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt kunnande inom elnät och som trivs i en roll där du behöver fatta beslut, prioritera och skapa struktur.
Elkraftingenjör, elingenjör eller yrkeshögskoleutbildning (t.ex. inom elkraft eller elnät eller distributionselektriker), eller motsvarande erfarenhet
B-körkort
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Tidigare erfarenhet och kompetens
Minst 3 år erfarenhet från elnätsverksamhet, drift, underhåll eller liknande miljö
God förståelse för hur elnät är uppbyggt och fungerar
Kunskap om relevanta regelverk och säkerhetsföreskrifter (till exempel ellagen och ESA)
Förmåga att tolka mätdata samt bedöma hur fel och belastningsvariationer påverkar elnätet
Arbete med driftordrar och driftplanering
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Driftsystem (t.ex. dpPower Operator eller liknande)
Mätinsamlingssystem (t.ex. Aidon)
Analysplattformsystem (t.ex Quant insight)
Praktisk erfarenhet från arbete i elnätsanläggningar eller fältverksamhet inom eldistributionDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara en person som skapar ordning och struktur även när det händer mycket omkring dig. Du arbetar systematiskt och noggrant och har förmåga att analysera avvikelser, hitta orsaker till problem och driva arbetet framåt på ett genomtänkt sätt.
Du känner dig trygg i din tekniska kompetens och vågar fatta beslut och stå för dina bedömningar. Genom ditt kunnande och ditt sätt att samarbeta skapar du förtroende hos såväl kollegor som externa kontakter.
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket ställer krav på att du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att bygga goda relationer. Du är flexibel, hjälpsam och trivs med att bidra där det behövs.
Du är också bekväm med att leda och samordna arbetet vid exempelvis felavhjälpning och planerade arbeten. Du ger tydliga instruktioner, skapar förutsättningar för ett säkert arbetssätt och har alltid säkerheten i fokus för både kollegor, entreprenörer och kunder.
Förutom de formella kompetenserna vi efterfrågar så lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Erbjudande
Du blir en viktig del av Kungälv Energi – en arbetsplats där våra värdeord Förtroende, Engagemang och Framåtblick genomsyrar vardagen. Vi värdesätter en välkomnade arbetsmiljö och nära samarbete med varandra.
Det är en spännande och utvecklande arbetsplats i en kommun som är i tillväxt. Du får möjlighet att jobba i en bransch som är livsnödvändig i våra vardagliga liv och en av de viktigaste branscherna för klimatomställningen.
Vi satsar på trygghet och hållbarhet med kollektivavtal, företagshälsovård, friskvårdsbidrag med Epassi, friskvårdstimma mm. Vi sitter i flexibla fina lokaler, centralt i Kungälv.
Om Kungälv Energi
Kungälv Energi är ett energibolag som ägs av Kungälvs Kommun. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för att Kungälv Energi aktivt ska bidra till samhällets hållbara utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen. Övrig information
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö tillämpar vi drogtest innan anställning.
Annonsen ligger ute under semestertider vilket kan innebära att svarstiden kan vara något längre. Mejla gärna din fråga till rekryterande chef så återkommer vi så snart vi har möjlighet, tobias.soderlund@kungalvenergi.se
Vänligen respektera att vi inte vill bli kontaktade av annonssäljare, rekryterare eller motsvarande, gällande denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälv Energi Entreprenad och Service AB
(org.nr 559397-5468), https://www.kungalvenergi.se/
Byggmästaregatan 5 (visa karta
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442 34 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AO Elnät Kontakt
Enhetschef drift/mätning
Tobias Söderlund 072-2479325 Jobbnummer
9990237