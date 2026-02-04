Vi söker dig som vill jobba som ekonomiassistent!
2026-02-04
Vi söker dig som vill jobba som ekonomiassistent!
Detta är ett tidsbegränsat konsultuppdrag via oss på Adecco under cirka 3-4 månader. Tjänsten är på heltid, med start omgående, till en av våra kunder i centrala Göteborg. Har du erfarenhet av leverantörsreskontra och tidigare arbetat i Hogia? Då kan detta vara rollen för dig!
Under en pågående implementeringsperiod behöver företaget extra stöttning, och du kommer att spela en viktig roll i deras ekonomiavdelning.
Om dig
Vi söker dig som har en utbildning inom ekonomi eller motsvarande. Det är meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter, med vana av Hogia.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - för att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är proaktiv, noggrann och strukturerad. Du har ett positivt förhållningssätt, trivs med både självständigt arbete och samarbete samt har lätt för att skapa goda relationer.
Vidare ser vi att du är flytande i svenska i både tal och skrift och har god datorvana.
Rekryteringsprocessen sker löpande, så vi rekommenderar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Jemima Hammarström via Jemima.Hammarstrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
