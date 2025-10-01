Vi söker dig som vill arbeta som systemtekniker inom flygledningssystem!
Vill du kombinera ditt intresse för Linux, nätverk och IT-miljöer med möjligheten att resa och arbeta internationellt? Detta är en unik chans för dig som trivs i en varierande roll där du både får arbeta med installationer, support och drift i avancerade IT-miljöer. Bli en del av SiATM och bidra till att utveckla och drifta system som används av flygledare världen över!
Information om tjänsten
SiATM är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och levererar skräddarsydda applikationer inom ATM (Air Traffic Management). Slutanvändarna är flygledare som styr, övervakar och kommunicerar med trafiken både på mark och i luftrum.
Professionals Nord söker i samarbete med SiATM en systemtekniker. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos SiATM. Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor om tjänsten besvaras därför av oss.
Du erbjuds att vara en del av
Ett teknikdrivet bolag med en viktig samhällsfunktion
En roll med stor variation - från drift och support till installationer och resor
Möjlighet att arbeta internationellt och vara delaktig i implementeringar på plats hos kund
Dina arbetsuppgifter
Som systemtekniker hos SiATM kommer du arbeta i företagets interna IT-miljö samt med kundprojekt. Rollen innebär både daglig drift och teknisk support samt resor för att stötta kunder internationellt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Drift och underhåll av interna IT-miljöer, inklusive nätverk, servrar och klienter
Installation och konfiguration av system och mjukvara i Linux-miljö
Support vid kundprojekt - exempelvis installation av hårdvara, kabeldragning, racks
Arbeta med säkerhet och VPN-lösningar i internationella projekt
Delta i implementeringar och systeminstallationer på plats hos kund, ofta utomlands några månader per år
Vi söker dig som
Har utbildning inom IT (exempelvis högskoleingenjör eller likvärdig bakgrund)
Har mycket goda kunskaper i Linux och grundläggande nätverk
Är tekniskt nyfiken och gillar att arbeta nära hårdvara, operativsystem och IT-arkitektur
Är bekväm med att resa i tjänsten, både kortare resor och perioder utomlands
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen är du lösningsorienterad, strukturerad och tycker om att hugga i där det behövs. Du gillar en miljö där arbetsuppgifterna varierar från detaljerad felsökning till installationer och kundkontakt.
Praktisk information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm, Sundbyberg
Urval: Sker löpande
Kontakt: filippa.furugren@pn.se
Sök tjänsten nedan genom att fylla i dina uppgifter och bifoga dokument. Du kan även logga in på "Mina sidor" efter att du har bekräftat ditt konto och skapa din kandidatprofil som ökar din chans att få ditt drömjobb! Vi granskar urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs. Tyvärr tar vi inte emot ansökningar via mejl, men har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
