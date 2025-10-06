Vi söker dig som studerar till sjuksköterska
Studentanställning för framtidens sjuksköterska
Vi erbjuder dig som sjuksköterskestudent, från termin 2 till termin 5, möjlighet att kombinera dina studier med ett utvecklande extraarbete på sjukhuset på utvalda avdelningar genom en studentanställning.
Du kommer att arbeta i genomsnitt 25%, med ett individuellt planerat schema så att du har tid till dina pågående heltidsstudier. Beroende på din eventuella tidigare utbildning inom vårdrelaterat yrke och vilken termin du studerar till hösten finns olika tjänster att söka.
Vi erbjuder dig
Ett extrajobb vid sidan av studierna som ger dig ökad inblick i sjukhusvården
Möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken
Handledning av erfarna undersköterskor och sjuksköterskor
Introduktion och utbildningsmoment
Möjlighet att skapa erfarenheter för att kunna göra välgrundade val för din framtid som sjuksköterska
Om våra lediga tjänster
Befattning och arbetsuppgifter baseras på var i dina studier du befinner dig, och kan variera beroende på avdelning samt om du har tidigare vårderfarenhet. Vi ser gärna att du efter din bredvidgång kan arbeta ca 3-4 gånger per månad, och gärna på helger.
För dig som studerar termin 2-3 våren 2026
Vi erbjuder dig en tjänst som sjukvårdsbiträde där du kommer arbeta med följande arbetsuppgifter:
Basal omvårdnad tillsammans med undersköterska som att stödja patienten vid måltider, personlig hygien och förflyttning
Tillsyn av patienter som behöver extra övervakning, så kallad extra vak
Du kan även komma att utföra förrådsarbete, köksuppgifter och patienttransporter
För dig som studerar termin 4-5 våren 2026
Vi erbjuder dig en tjänst som undersköterska/assistent omvårdnad där du kommer arbeta med följande arbetsuppgifter:
Omvårdnad
Provtagning
Såromläggning
Katetersättning mm.
För dig som läser termin 5 våren 2026
Vi erbjuder dig en tjänst som sjuksköterskeassistent där du bland annat kommer arbeta med följande arbetsuppgifter:
Stötta i omvårdnadsplanering
Omvårdnadsdokumentation
Venprover mm.Publiceringsdatum2025-10-06Profil
Du behöver vara student vid sjuksköterskeprogrammet, termin 2-5. Har du tidigare erfarenhet som exempelvis undersköterska är detta meriterande men inget krav. Viktigt är att du fortsätter dina studier på 100% för att kunna vara aktuell för tjänsten. Eftersom anställningen börjar först nästa termin, i januari 2026, kan även du som läser termin 1 under höstterminen 2025 söka till en studentanställning.
Vi tror att du som person är nyfiken och har ett genuint intresse för sjukvård. Du kommer att arbeta nära dina kollegor så samarbetsförmåga och flexibilitet är viktigt, liksom att kunna växla till självständigt arbete i takt med att du blir trygg i arbetsuppgifterna. Du har en god kommunikativ förmåga och ett positivt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska alternativt att du kan uppvisa ett tjänstgöringsintyg över att du hade en tillsvidareanställning som undersköterska innan de nya reglerna började gälla 1 juli 2023 och att du därmed omfattas av övergångsreglerna. Anställningen ändras från titeln assistent omvårdnad till titeln undersköterska när bevis om skyddad yrkestitel (alt. tjänstgöringsintyg) inkommit.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning inom akutsjukvård, barn och psykiatri samt bild- och funktionsmedicin.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Till din ansökan vill vi att du bifogar resultatintyg och registreringsintyg.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
