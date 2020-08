Vi söker dig som studerar IT/Datateknik! - AB Bemanningskontoret RT i Sverige - Supportteknikerjobb i Göteborg

AB Bemanningskontoret RT i Sverige / Supportteknikerjobb / Göteborg2020-08-262020-08-26Vi söker nu efter dig som studerar och är intresserad utav att jobba extra vid sidan om dina studier. Du kanske redan nu söker efter din framtida arbetsgivare och arbetsplats, och ser detta som en perfekt möjlighet att få in en fot i branschen och knyta värdefulla kontakter inför framtiden.Som helpdesk/IT-tekniker hos företaget kommer du att ha en viktig roll med flera olika kunduppdrag vilket skapar en spännande och mycket varierande arbetsvardag. Det är en social roll som innebär mycket kontakt med bolagets kunder och du ansvarar för att leverera, stötta och utföra de olika uppdragen som kunderna är i behov av. Förutom ordinarie dagliga helpdeskuppgifter så kommer du även att arbeta med att analysera kunders nuvarande IT-situation, förstå problem och ta fram konkreta helhetslösningar anpassade efter kundens behov. Rollen innebär att du agerar professionellt och rådgivande samt levererar service i toppklass till såväl kunder som kollegor.Då detta är en extra/timanställning så söker vi efter dig som studerar och har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Du kommer att få fasta scheman, vecko & månadsvis beroende på vilka dagar och tider du kan arbeta och finns tillgänglig vid sidan om dina studier. Så att du får en god struktur på både studier, arbete och fritid.Du är serviceinriktad, strukturerad och tar stort ansvar för såväl ditt arbete som dina relationer till kunder och medarbetare. Vi ser att du är engagerad, driven och att du möter potentiella problem med innovativa lösningar. Du är en lagspelare, tycker om att arbeta i team och bidrar alltid med din kompetens och inspirerande energi. I rollen som Tekniker arbetar du med affärsförståelse och kan matcha din kompetens inom IT med respektive kunds verksamhet och affärsmiljö.Företaget är specialinriktade på att hjälpa kunder med expertkompetens inom områden som Databas, Lagring, Backup, Nätverk, Säkerhet, Server, Drift och Övervakning. De arbetar med IT infrastruktur där de tar ett helhetsgrepp runt IT.De har sitt huvudkontor i Göteborg där du kommer att jobba i fräscha nya lokaler. Bra pendlingsförbindelser för dig som åker kollektivt samt möjlighet till parkering för dig som kör bil.Om du anser att detta är en intressant tjänst och roll för dig så skicka ditt CV och Personliga brev till tobias@bemanningskontoret.se BemanningsKontoret är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsföretag i Göteborg och vi utmärker oss i vårt engagemang för kund och medarbetare. Verksamheten präglas av flexibilitet, lyhördhet och service och vi tror på kvalitet, personlig dialog och att ha ett nära samarbete med våra kunder och personal. Läs gärna mer på vår hemsida www.bemanningskontoret.se DI Gasellföretag sedan 2019Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-20AB Bemanningskontoret Rt i Sverige5334596