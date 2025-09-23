Vi söker dig som har erfarenhet av robotsvetsning!
2025-09-23
För kunds räkning söker vi nu en robotsvetsare. Har du utbildning och goda erfarenheter av robotsvets är du kanske personen vi söker. Robotprogrammering och optimering kommer vara en del i arbetet. Förutom arbete med robotsvetsning eller manuell svetsning kan arbetet på andra avdelningar förekomma. Du som söker skall kunna jobba dagtid eller 2-skift.
Vem är du?
Som person ser vi gärna att du är snabblärd, intresserad och arbetsam. Du trivs bra med att ta initiativ och är ansvarsfull och professionell.
Är du rätt person för tjänsten? Skicka din ansökan redan idag! Intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
9521490