Vi söker dig som är bilmekaniker
2025-12-12
Moses Bil & Lack Tollarp AB är inte bara en arbetsplats, det är ett center för innovation och hantverksskicklighet inom bilindustrin.
Beläget strax söder om Kristianstad, arbetar vi med en varierad kundbas som inkluderar försäkringsbolag, företag och privatpersoner. Vårt team på cirka 60 engagerade medarbetare arbetar i toppmoderna faciliteter, utrustade för att hantera allt från småreparationer till avancerade lackeringsuppdrag.
Som auktoriserad servicepartner till Volkswagen, Skoda, Seat och Tesla, och med erfarenhet av att arbeta med de exklusiva bilarna från Koenigsegg, har vi etablerat oss som ett ledande fullservicecenter inom bilreparation och lackering. Att vi får förtroendet att lackera bilar från Koenigsegg är ett kvitto på vår strävan efter perfektion och vår förmåga att leverera resultat i världsklass.Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en mekaniker till vår allbilsverkstad där du kommer att arbeta med allt från gamla Volvo till McLaren och Porsche. Med detta i åtanke är det såklart meriterande att ha ett stort kunskapsområde och att du inte är rädd för att lära dig nya saker.
Vad vi erbjuder
Moderna arbetsmiljöer: Våra faciliteter är toppmoderna och utrustade med den senaste teknologin inom bilreparation och lackering.
Ett sammansvetsat team: Hos oss är du inte bara en anställd, utan en del av en familj som stöttar varandra och strävar efter gemensamma mål.
Personlig utveckling: Vi värderar kompetens och erfarenhet, och ger dig möjligheten att utvecklas och växa inom företaget.
Vem är du?
Personen vi söker ska ha erfarenhet inom detta yrke samt är noggrann, punktlig och har god framåtanda. Det viktigaste för oss är att du har ett engagemang och ett driv att utvecklas i din roll som mekaniker. Vi ser att vår nya kollega är en glad, energisk och ödmjuk person som bidrar med god stämning samt ett gott samarbete till teamet. Du ska även kunna arbeta självständigt och ha lätt för att uttrycka dig på svenska och har körkort.
Är du en person som är lösningsorienterad, ordningsam och har lätt för att samarbeta med dina kollegor? Tveka inte att höra av dig om du känner att detta skulle passa just dig.
