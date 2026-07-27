Vi söker dig med kompetens inom träslöjd!
Precator Pedagogerna AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-07-27
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Vi söker en engagerad trä- och metallslöjdlärare som vill arbeta med elever i årskurs 3–9 på en trevlig och välkomnande skola i Gustavsberg.
Om jobbet
Du kommer att jobba som lärare i trä- och metallslöjd i åk 3–9. Skolan är en lugn och omtyckt F-9 skola som ligger i trevliga och funktionella lokaler med närhet till natur.
Grovplanering finns men du kan behöva göra viss planering själv. Uppdraget startar i augusti och pågår hela läsåret, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på cirka 80%. Arbetstid måndag till fredag.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som lärare i trä- och metallslöjd kommer du att:
• Genomföra och följa upp undervisning. Det finns färdigt material samt stöd på skolan.
• Bidra till en trygg lärandemiljö där eleverna känner sig sedda och motiverade.
• Arbeta i nära dialog med kollegor och skolledning.
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av undervisning eller annat arbete med barn och ungdomar.
• Erfarenhet av trä- och metallslöjd eller likvärdig erfarenhet inom ex. byggbranschen.
• God samarbetsförmåga och en professionell inställning till ditt arbete.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver vara flexibel, tydlig och trygg i din ledarroll.
Så söker du jobbet
Skicka in din ansökan via länken i annonsen eller ansök direkt på vår hemsida. Bifoga CV samt personligt brev och intyg från relevanta utbildningar eller tidigare arbetsgivare. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
För att arbeta inom skola krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret – beställ det redan idag via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vid frågor, kontakta Tilda Olin på 072-536 38 89.Om företaget
Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige men främst i Stockholm och Uppsala.
Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Som konsult får du möjlighet att prova olika arbetsplatser och hitta din drömarbetsplats. Samtidigt får våra kunder chansen att lära känna framtida medarbetare. Ett win-win koncept för alla parter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Precator Pedagogerna AB
(org.nr 556784-8980)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Rekryteringsansvarig
Tilda Olin Svensson tilda.olin@precator.se +46725363889 Jobbnummer
10013473