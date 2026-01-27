Vi söker deltidspersonal till kund i Norrköping
2026-01-27
Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Vi söker nu studenter med ett flexibelt schema, alternativt dig med ett annat arbete som har utrymme och intresse av att arbeta extra. Kravet är att du har en annan huvudsaklig sysselsättning vilket måste styrkas med ett giltigt och pågående intyg.
Efterfrågan är dagtid vardagar (meriterande om du har hög tillgänglighet måndag-tisdag.)
Tillsammans med din ansökan är det viktigt att du beskriver din tillgänglighet, bifogar pågående studieintyg alternativt ett anställningsbevis/intyg där det framgår att du har en huvudsaklig sysselsättning, det påskyndar rekryteringsprocessen.
Ansökan tas endast emot via vår hemsida.Arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och består delvis av fysiskt ansträngande lagerjobb. Vanliga förekommande arbetsuppgifter är bland annat mottagning, lossning, sortering, plock och packning av gods, lastning samt kan registrering av godsflöden i wms-system förekomma.
Vad vi söker
Tidigare erfarenhet av lagerarbete ses som mycket meriterande, dock inget krav då vi lägger stor vikt i personliga egenskaper och engagemang. Vi letar efter dig som trivs med ett repetitivt arbete där du och dina kollegor fyller en viktig roll hos vår kund och i vår organisation. Som person ser vi att du är arbetsvillig, engagerad och trivs med praktiska arbetsuppgifter.
Du är stresstålig och att arbeta målstyrd motiverar dig. Du behöver veta vikten av noggrannhet, ansvarstagande och säkerhetsmedvetenhet.Kvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Kan arbeta dagtid
• Ev. truckkort A och B beroende på avdelning
• Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av terminal- eller lagerarbete
• Datorvana
• Erfarenhet av wms-system
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1010".
Detta är ett deltidsjobb.
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
För detta jobb krävs körkort.
Julia Jacobsson jj@pokayoke.se
9706474