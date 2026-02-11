Vi söker däckskiftare till säsongsarbete
2026-02-11
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att byta däck och arbete på kundens däckhotell. Vi på Jovi ställer höga krav på ansvarstagande och noggrannhet. Vi jobbar i team! Därför är det viktigt att du är en lagspelare och vill dra ditt strå till stacken.
Säsongen pågår under ca 8-10 veckor med arbetstider:
06:40-16:20 måndag till fredag. Bakgrund
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med däck och fälg i en däckverkstad. Vi tror att du som söker inte har något emot att kavla upp ärmarna och hugga i där det behövs. Arbetet är fysiskt krävande och arbetstempot är högt. Det är därav bra om du är i god fysisk form samt uppskattar ett fartfyllt arbete i en dynamisk miljö.
Finns stor chans till förlängning hos företaget på flera av deras avdelningar, vi söker dig som vill få en första chans att visa vad du går för samt ser en utveckling i ditt arbete.Kvalifikationer
B-körkort - krav
Behärska svenska i tal och skriftFöretaget
Det är en stor aktör i fordonsbranschen.
