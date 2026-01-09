Vi söker CNC-operatörer
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Hagfors Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Hagfors
2026-01-09
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Hagfors
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
Ekshärads Mekaniska verkstad här tillverkas kompletta kundanpassade produkter enligt kundens specifikation. Bolaget ingår i Hermano Group, som består av traditionella verkstadsföretag med rötterna i den värmländska tillverkningsindustrin. Företaget har enheter i både Molkom och Ekshärad, den här tjänsten finns i Ekshärad!Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta självständigt med att programmera, rigga och köra fräs och svarv, därmed ingå i ett mindre bearbetningsteam. Det innebär att du jobbar med hela processen, från ax till limpa, d.v.s. läsa ritningar, programmera och CAM-bereda, problemlösa och rigga, kontrollmätning och gradning.Profil
Vi söker dig med verkstadsutbildning och erfarenhet inom skärande bearbetning. Du skall kunna programmera och köra fräs samt svarv, självständigt. Du trivs i den mindre arbetsgruppen och vill själv vara med och lägga upp din dag, är du är positiv, framåt och intresserad av ditt arbete kommer du passa in i den här gruppen. Du tycker om att lära dig nytt och sätter kvalitet och säkerhet i fokus.
Ekshärads mekaniska har utvecklats genom engagerade medarbetare - du kan bli en av dem om du:
• har verkstadsvana och är positiv och ser fram mot utmaningar
• är van att läsa ritningar och programmera
• är noggrann, kvalitetsmedveten och riskanalytisk
• kan ta anvisningar och följa instruktioner
• har bil och körkort
• har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
Om Industrisupport
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9676167