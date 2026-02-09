Vi söker CNC-operatör fräs till Formplast i Broby
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Olofström Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Olofström
2026-02-09
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Olofström
, Kristianstad
, Älmhult
, Tingsryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Tjänsten passar dig som har ett stort intresse av maskiner och av problemlösning. Arbetstiden är förlagt på skiftgång. För rätt person erbjuds här goda utvecklingsmöjligheter. Företaget arbetar med en stor precision och med stora volymer.
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via oss på Uniflex Bemanning och för rätt person kan det leda till en fast anställning på företagen efter inhyrningsperioden
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I din roll som maskinoperatör ingår ansvar för produktion, kvalitetskontroll och ställ/ programmering.
Den viktigaste delen av dina uppgifter är att utföra kontrollmätningar och avsyning med mikrometer som verktyg.
Vem är du?
För att trivas i rollen bör du som person ha lätt för att kommunicera, samarbeta och du drivs av att lära dig mer för personlig utveckling. Du är noggrann med kvaliteten och strävar alltid efter att göra ett bra jobb. Vidare tror vi att du har en vilja att utvecklas tillsammans med företaget.
Som person är du vaken, noggrann och händig med ett eget tänk. Du har ett moget förhållningssätt och förstår vikten av att hålla både på säkerhet, kvalitet och deadlines.
Här erbjuds du en professionell arbetsmiljö där du blir inkluderad i deras värdeskapande lag och ges möjlighet att utvecklas samt ta stort eget ansvar.
Frågor om tjänsten besvaras lämpligen på mejl till ansvarig rekryterare stefan.flykt@uniflex.se
.
Tjänsten skall tillsättas inom kort så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Stefan Flykt stefan.flykt@uniflex.se 076-525 24 79 Jobbnummer
9730952