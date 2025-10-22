Vi söker Chaufför i Örebro.
2025-10-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Enköping
, Stockholm
, Gävle
, Göteborg
Börjes Transport AB söker nu en duktig CE - chaufför med stationering i Örebro.
Vi har fått utökat förtroende från vår kund och söker nu dig som är ansvarstagande, känner engagemang och glädje i jobbet, har körkort minst CE, ADR stycke, digitalt förarkort, YKB samt minst 3-års körvana av tunga fordon.
Tjänsten avser heltid och innefattar en del övernattning i lastbil.
Lön och villkor enligt kollektivavtal.
Börjeskoncernen är ett familjeföretag som startade 1947 och där ingår bolagen Smålandslogistik, AHL Johanssons Åkeri, Blekinge Logistik, Börjes Packhus, Sune Carlssons Åkeri och Börjes Transport. Vi har en fräsch vagnpark och vill att det ska fortsätta så därför värdesätter vi ordning och reda både i hytt och på flak.
Ansökan och frågor: Mattias Pettersson 0733-318887
E-postadress: mattias.pettersson@borjestransport.se
Hemsida: www.borjeskoncernen.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Örebro, Transportgatan 4
Mattias Pettersson mattias.pettersson@borjestransport.se 073-3318887
9569990