Vi söker CE-Lastväxlare Chaufför - Västerås

DB Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Hallstahammar
2025-09-25


Är du en erfaren CE-chaufför som letar efter ett spännande uppdrag? Nu söker vi en duktigt och pålitlig CE-chaufför till Västerås.
Arbetsbeskrivning: måndag-fredag eller söndag-torsdag.
Vi börjar kl 06:00 från värmeverket(MälarEnergi) i Västerås till Norrköping.
Om arbetsgivare:
DB åkari AB verkar främst som underentreprenör och kör återkommande uppdrag åt större aktörer, däribland Mälarenergi via AT-Schakt AB, som innehar huvudkontraktet.
Transporterna utförs med tunga lastbilar och släp.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Publiceringsdatum
2025-09-25

Kvalifikationer
CE-körkort
• Digitalt förarkort
• YKB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: dakhil@db-akeri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DB Åkeri AB (org.nr 559410-7160)
Norra Ängsvägen 17 (visa karta)
734 31  HALLSTAHAMMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Dakhil Haji
dakhil@db-akeri.se
0706331609

Jobbnummer
9527233

