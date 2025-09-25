Vi söker CE-Lastväxlare Chaufför - Västerås
DB Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Hallstahammar Visa alla fordonsförarjobb i Hallstahammar
2025-09-25
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DB Åkeri AB i Hallstahammar
Är du en erfaren CE-chaufför som letar efter ett spännande uppdrag? Nu söker vi en duktigt och pålitlig CE-chaufför till Västerås.
Arbetsbeskrivning: måndag-fredag eller söndag-torsdag.
Vi börjar kl 06:00 från värmeverket(MälarEnergi) i Västerås till Norrköping.
Om arbetsgivare:
DB åkari AB verkar främst som underentreprenör och kör återkommande uppdrag åt större aktörer, däribland Mälarenergi via AT-Schakt AB, som innehar huvudkontraktet.
Transporterna utförs med tunga lastbilar och släp.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
CE-körkort
• Digitalt förarkort
• YKB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: dakhil@db-akeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DB Åkeri AB
(org.nr 559410-7160)
Norra Ängsvägen 17 (visa karta
)
734 31 HALLSTAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Dakhil Haji dakhil@db-akeri.se 0706331609 Jobbnummer
9527233