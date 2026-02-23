Vi söker CE-chaufför i Kumla!
2026-02-23
Vi söker CE Chaufför i Kumla!
Är du en trygg och erfaren lastbilschaufför med CE-behörighet som gillar att ta ansvar och leverera kvalitet? Vi letar efter dig som vill köra med utgångspunkt från vår depå i Kumla. Här får du ett självständigt jobb med varierande uppgifter där du är ansiktet utåt för både oss och vår kund.
Arbetsuppgifter:
Du kommer att köra fasta rutter inom Örebro län och närliggande områden, med både torrvaror och temperaturreglerat gods.
Ditt ansvar är att transporterna sker säkert, effektivt och enligt plan.
Arbetet innebär även att du planerar dina körningar, lastar och lossar gods samt ser till att allt följer gällande säkerhetsregler.
Tjänsten är på heltid, måndag till fredag, med start tidigt på morgonen. Ibland kan det förekomma extra körningar eller övertid, vilket planeras i samråd med din chef.
För att passa i rollen behöver du ha CE-körkort, giltigt YKB, digitalt förarkort och truckkort. Du pratar och skriver svenska obehindrat och har minst ett års erfarenhet av att köra tung lastbil.
Vi söker dig som:
Som person är du noggrann, pålitlig och serviceinriktad.
Du gillar ordning och reda, men kan också anpassa dig snabbt när något oväntat händer.
Samarbete och god kommunikation är viktigt för dig - både med kollegor och kunder.

Publiceringsdatum: 2026-02-23
Låter det som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi gör urval löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, bra förmåner och en arbetsplats där du trivs och utvecklas.
Har du frågor? Hör gärna av dig till amir@kraftsam.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
