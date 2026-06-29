Vi söker CE-chaufför!

Aviagen Swechick AB / Fordonsförarjobb / Åstorp
2026-06-29


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Aviagen SweChick AB är en del av den globala Aviagenkoncernen, världsledande inom avelsdjur för slaktkyckling. Från vår bas i Skåne föder vi upp och säljer avelskycklingar till kunder i Sverige och Norden.
Vi erbjuder både traditionellt vitfjädrade avelskycklingar samt brunfjädrade långsamtväxande alternativ.
Vi är stolta över vårt bidrag till lantbruk och matproduktion. Vår ledning fokuserar på lagarbete, innovation samt ständig utveckling – för djurens välfärd, kundernas framgång och medarbetarnas arbetsmiljö.
🚛 Om rollen
Som CE-chaufför hos oss ansvarar du för att transportera ägg och fjäderfä på ett säkert, effektivt och serviceinriktat sätt. Arbetet innefattar både längre körningar och lokala leveranser, samt lastning och lossning av gods.
Du blir en viktig del av ett team med vår nuvarande chaufför samt andra externa chaufförer. Du kommer att fungera som företagets ansikte utåt i mötet med kunder, därför ställer vi krav på ett professionellt bemötande och god kommunikationsförmåga.
I rollen ingår även att säkerställa att transporter genomförs enligt gällande lagar och regler, samt att fordon och utrustning hanteras och sköts på ett ansvarsfullt sätt.
🎯 Arbetsuppgifter och ansvar

Transporter av ägg och djur

Kommunikation med kunder

Viss koordinering av transporter

Viss planering och samordning av förebyggande underhåll

Noggrann dokumentation

🧰 Kvalifikationer och meriter

CE behörighet

Yrkeskompetensbevis

Förarkort

God datorvana

Svenska i tal och skrift är ett krav

Kunskaper i engelska är meriterande

Utbildningsbevis för transport av fjäderfä är meriterande (erbjuds annars vid anställning)

Tidigare erfarenhet av djurhållning är meriterande

🕒 Arbetstider

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Tiderna varierar och arbete sker på veckans alla dagar, kvällar och nätter

Övertid förekommer

💰 Lön & förmåner

Avtalsenlig lön + OB (Livs - Gröna arbetsgivare)

Generösa personalförmåner

📌 Övrigt

På grund av smittorisk får du inte inneha eller ha regelbunden kontakt med fåglar, svin eller reptiler

Bakgrundskontroll genomförs för kandidater i slutskedet av rekryteringsprocessen


📩 Välkommen med din ansökan!
Rekrytering sker löpande – skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aviagen SweChick AB (org.nr 556190-1876)
Stålgatan 3 (visa karta)
265 38  ÅSTORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Filip Andersson
fandersson@aviagen.com
0767803080

Jobbnummer
9983052

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