Vi söker CE-chaufför!
Aviagen Swechick AB / Fordonsförarjobb / Åstorp Visa alla fordonsförarjobb i Åstorp
2026-06-29
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Aviagen SweChick AB är en del av den globala Aviagenkoncernen, världsledande inom avelsdjur för slaktkyckling. Från vår bas i Skåne föder vi upp och säljer avelskycklingar till kunder i Sverige och Norden.
Vi erbjuder både traditionellt vitfjädrade avelskycklingar samt brunfjädrade långsamtväxande alternativ.
Vi är stolta över vårt bidrag till lantbruk och matproduktion. Vår ledning fokuserar på lagarbete, innovation samt ständig utveckling – för djurens välfärd, kundernas framgång och medarbetarnas arbetsmiljö.
🚛 Om rollen
Som CE-chaufför hos oss ansvarar du för att transportera ägg och fjäderfä på ett säkert, effektivt och serviceinriktat sätt. Arbetet innefattar både längre körningar och lokala leveranser, samt lastning och lossning av gods.
Du blir en viktig del av ett team med vår nuvarande chaufför samt andra externa chaufförer. Du kommer att fungera som företagets ansikte utåt i mötet med kunder, därför ställer vi krav på ett professionellt bemötande och god kommunikationsförmåga.
I rollen ingår även att säkerställa att transporter genomförs enligt gällande lagar och regler, samt att fordon och utrustning hanteras och sköts på ett ansvarsfullt sätt.
🎯 Arbetsuppgifter och ansvar
Transporter av ägg och djur
Kommunikation med kunder
Viss koordinering av transporter
Viss planering och samordning av förebyggande underhåll
Noggrann dokumentation
🧰 Kvalifikationer och meriter
CE behörighet
Yrkeskompetensbevis
Förarkort
God datorvana
Svenska i tal och skrift är ett krav
Kunskaper i engelska är meriterande
Utbildningsbevis för transport av fjäderfä är meriterande (erbjuds annars vid anställning)
Tidigare erfarenhet av djurhållning är meriterande
🕒 Arbetstider
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Tiderna varierar och arbete sker på veckans alla dagar, kvällar och nätter
Övertid förekommer
💰 Lön & förmåner
Avtalsenlig lön + OB (Livs - Gröna arbetsgivare)
Generösa personalförmåner
📌 Övrigt
På grund av smittorisk får du inte inneha eller ha regelbunden kontakt med fåglar, svin eller reptiler
Bakgrundskontroll genomförs för kandidater i slutskedet av rekryteringsprocessen
📩 Välkommen med din ansökan!
Rekrytering sker löpande – skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aviagen SweChick AB
(org.nr 556190-1876)
Stålgatan 3 (visa karta
)
265 38 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Filip Andersson fandersson@aviagen.com 0767803080 Jobbnummer
9983052