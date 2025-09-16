Vi söker C-Chaufförer inom fjärrtransport
Back Up Transport Mälardalen AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2025-09-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Back Up Transport Mälardalen AB i Örebro
Nu söker vi chaufförer med C behörighet i Örebro. Vi söker dig som både har erfarenhet sedan tidigare eller är i början av din karriär, är du noggrann, självständig och flyttande på Svenska i tal och skrift.
Om jobbet:
Tjänsten är en heltidstjänst med arbete eftermiddag/Kväll. Du kommer att arbeta med fjärrtransport och leverera gods till terminal.
Vi söker dig som är redo att jobba heltid som lastbilschaufför . Som chaufför är det viktigt att du klarar av att köra fordonet på ett säkert och tryggt sätt. Du ska leverera all gods inom tidsramen.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Framföra fordonet på ett säkert sätt
Ansvara för godset i bilen
Leverera inom tidsramen
Om dig:
Denna roll passar dig som har god körvana med fordon med bakgavellyft. Du uppskattar ett högt arbetstempo, kan ta dig an olika uppgifter inom yrket och ha god kunskap inom logistik och transport. Du ska ha en bra inställning till yrket.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Positiv och prestigelös
Kunna tala och skriva svenska
God körvana
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom distribution och kunskap av att framföra fordon med bakgavellyft är meriterande.
Dina arbetstider är Mån-fre 15:00-2230.
Lön enligt kollektivavtal. God ersättning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@backuptransport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C-Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Back Up Transport Mälardalen AB
(org.nr 559030-8465)
Transportgatan 4 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9510014