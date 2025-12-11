Vi söker C- och CE-chaufförer för extraarbete!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Växjö
2025-12-11


Söker du ett omväxlande extraarbete som chaufför och trivs med ett fysiskt arbete? Då kan du vara rätt kandidat för tjänsten!

Arbetsuppgifterna består bland annat av lastning, lossning och transport av gods till kunder i Växjö med omnejd. Du utgår från organisationen i Växjö och distribuerar paket till privatpersoner, företag och paketboxar.

Tjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos StudentConsulting och uthyrd till vår kund. Arbetstiderna är måndag-fredag.

DETTA SÖKER VI

Krav för tjänsten är:
• Du har en annan sysselsättning på minst 50% (studier, deltidsjobb, egen verksamhet)
• C/CE körkort
• Giltigt YKB
• Du ska vara ostraffad, utdrag ur belastningsregister kan förekomma för tjänsten.
• God kommunikationsförmåga i det svenska språket

Det är meriterande om du har ADR samt truckkort. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom transportyrket.

Är du den vi söker? Tveka inte utan ansök om tjänsten via länken nedan. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nylandavägen (visa karta)
352 50  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9639503

