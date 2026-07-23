Vi söker butikspersonal.
Power Play Livsmedel Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2026-07-23
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Vi söker butikspersonal – gärna med erfarenhet av dagligvaruhandel och postombud
Är du serviceinriktad, engagerad och trivs med ett högt tempo? Vi söker nu en ny medarbetare till vår butik – gärna med tidigare erfarenhet från dagligvaruhandel, livsmedel och gärna även från arbete som postombud.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som butikspersonal hos oss kommer du att:
Arbeta med varuplock, kassahantering och kundservice
Säkerställa att butiken är ren, fräsch och välfylld
Hjälpa kunder med postärenden
Bidra till en positiv atmosfär och ett gott samarbete i teamet
Arbeta dag, kvällstid samt helg enligt schema
Tjänsterna är deltid mellan 60-75%
Anställning MED UPPLÄRNINGS-START från mitten av Augusti.
Inleds med en inlärningsperiod där du får introduktion och stöd i dina arbetsuppgifter samt webbaserade utbildningar.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från livsmedelsbutik.
Gärna har arbetat som postombud eller har förståelse för posthantering
Är noggrann, ansvarstagande och har en hög känsla för service
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och kan arbeta kvällar samt varannan helg
Ansök idag!
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansokanicabagen@gmail.com
Märk din ansökan med "Butikspersonal". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: ansokanicabagen@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Power Play Livsmedel Aktiebolag
(org.nr 556626-6648)
Järnvägstorget 24 (visa karta
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903 28 UMEÅ Arbetsplats
ICA Nära Bågen Jobbnummer
10010043