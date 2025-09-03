Vi söker budbilsförare med manuelt B-körkort

Hera Transport AB / Fordonsförarjobb / Upplands-Bro
2025-09-03


Hera Transport AB söker engagerade förare med B-körkort!

Vill du bli en del av ett växande transportföretag där service, kvalitet och punktlighet står i fokus? Vi söker nu ansvarsfulla och drivna förare som vill arbeta kvällstid.

Arbetsplats: Utgångspunkter från Kallhäll och Farsta samt Brunna

Arbetstid: 16:10 - 23:00
Meriterande erfarenhet:

Tidigare arbete med Airmee

Tidigare arbete med Budbee

Vi erbjuder dig:

En trevlig arbetsmiljö med ett stöttande team

Möjlighet att växa inom företaget

Arbete i ett företag som värdesätter kvalitet och kundnöjdhet

Vi söker dig som:

Har B-körkort

Är punktlig, noggrann och serviceinriktad

Har god lokalkännedom i Stockholm med omnejd

Kan arbeta självständigt och ta ansvar

Så ansöker du
Skicka din ansökan till hoxha@heratransport.se
Märk gärna mejlet med "Jobbansökan Förare".

English - Job Advertisement

Hera Transport AB is hiring dedicated drivers with a B driving license!

Do you want to be part of a growing transport company where service, quality, and reliability are top priorities? We are now looking for responsible and motivated drivers to join our evening shifts.

Starting locations: Kallhäll and Farsta also Brunna

Working hours: 16:10 - 23:00
Preferred experience:

Previous work with Airmee

Previous work with Budbee

We offer you:

A supportive and friendly work environment

Opportunities for growth within the company

A workplace where quality and customer satisfaction are key values

We are looking for someone who:

Holds a B driving license

Is punctual, detail-oriented, and service-minded

Has good knowledge of Stockholm and surrounding areas

Can work independently and take responsibility

Application:
Send your application to hoxha@heratransport.se
Please mark your email with "Driver Job Application".
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: hoxha@heratransport.se

Arbetsgivare
Hera Transport AB (org.nr 559436-0959)

Jobbnummer
9491108

