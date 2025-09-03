Vi söker budbilsförare med manuelt B-körkort
2025-09-03
Hera Transport AB söker engagerade förare med B-körkort!
Vill du bli en del av ett växande transportföretag där service, kvalitet och punktlighet står i fokus? Vi söker nu ansvarsfulla och drivna förare som vill arbeta kvällstid.
Arbetsplats: Utgångspunkter från Kallhäll och Farsta samt Brunna
Arbetstid: 16:10 - 23:00
Meriterande erfarenhet:
Tidigare arbete med Airmee
Tidigare arbete med Budbee
Vi erbjuder dig:
En trevlig arbetsmiljö med ett stöttande team
Möjlighet att växa inom företaget
Arbete i ett företag som värdesätter kvalitet och kundnöjdhet
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Är punktlig, noggrann och serviceinriktad
Har god lokalkännedom i Stockholm med omnejd
Kan arbeta självständigt och ta ansvar

Publiceringsdatum: 2025-09-03

Så ansöker du
Skicka din ansökan till hoxha@heratransport.se
Märk gärna mejlet med "Jobbansökan Förare".
English - Job Advertisement
Hera Transport AB is hiring dedicated drivers with a B driving license!
Do you want to be part of a growing transport company where service, quality, and reliability are top priorities? We are now looking for responsible and motivated drivers to join our evening shifts.
Starting locations: Kallhäll and Farsta also Brunna
Working hours: 16:10 - 23:00
Preferred experience:
Previous work with Airmee
Previous work with Budbee
We offer you:
A supportive and friendly work environment
Opportunities for growth within the company
A workplace where quality and customer satisfaction are key values
We are looking for someone who:
Holds a B driving license
Is punctual, detail-oriented, and service-minded
Has good knowledge of Stockholm and surrounding areas
Can work independently and take responsibility
Application:
Send your application to hoxha@heratransport.se
Please mark your email with "Driver Job Application".
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: hoxha@heratransport.se

Arbetsgivare: Hera Transport AB (org.nr 559436-0959)
