Vi söker budbilschaufförer till Göteborg!
2026-03-27
Är du serviceminded och söker efter ett aktivt arbete? Har du tidigare erfarenhet av att köra budbil? Om så är fallet, då har vi tjänsten för dig!
Vi söker dig som vill arbeta på heltid i sommar med start i början av juni till augusti och därefter fortsätta arbeta extra som budbilschaufför till hösten. Under sommaren kommer arbetstiderna vara dagtid måndag-fredag.
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av paketutkörning för vår kund inom lager och transport. Du utgår från deras terminal i Hisingsbacka men är därefter ute på vägarna enligt planerad rutt under ditt arbetspass. Arbetspassen börjar med att du själv sorterar och lastar in paket i budbilen för att sedan leverera dem till kunderna.
Till hösten kommer arbetstiderna vara måndag - fredag ca 16:15-22:15 och även 7-15 samt lördagar ca 09:30-15:30 och vi ser gärna att du är tillgänglig minst 2-3 dagar i veckan.
Uppdraget inleds med upplärning där du kommer arbeta bredvid ordinarie personal, för att sedan övergå till ensamarbete. För uppdraget kommer du att vara anställd via StudentConsulting men uthyrd som konsult till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Som person är du ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad. Du arbetar effektivt och har hög arbetskapacitet. Du är en person som trivs i ett fartfyllt arbete och har god förmåga att strukturera ditt arbete.
För att vara aktuell för denna tjänsten krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, vilket kan vara studier, ett annat arbete, eller pension.
Utöver detta är det krav på:
• B-körkort och god körvana
• Gymnasiebehörighet
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• God fysik då tunga lyft förekommer
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från liknande tjänst
Platserna tillsätts löpande, så du är välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Fanny Sandberg goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9825271