Vi söker brandvakt till Örebro.

Optima Bemanning AB är ett serviceföretag inom rekrytering och bemanning. Vi har vårt säte i Norrköping men arbetar över hela Sverige. Den tunga industrin är vår nisch men vi tar oss an uppdrag inom många andra spännande branscher. Vi söker för kunds räkning en brandvakt med ansvarstänk och engagemang. Arbetet består av att övervaka svetsning och slipning på ett större bygge i Örebro stad. Du innehar HETA ARBETEN eller BRANDFARLIGA ARBETEN. Skicka med en kopia av ditt kort i din ansökan. Även den digitala utbildningen SSG entré behöver vara genomförd för access till arbetsplatsen. Arbetsplatsen har en god arbetsmiljö och en nära kommunikation med och arbetsledare och projektchef.