Vi söker blästrare till kund i Linköping

Posti Logistics Staffing AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Linköping
2026-05-02


Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en blästrare till en av våra kunder i Linköping som arbetar med ytbehandling.

I rollen kommer du att arbeta med blästring av industridetaljer i exempelvis stål och plast. Arbetet innefattar även moment som maskering, ritningsläsning samt efterarbete för att säkerställa rätt kvalitet enligt kundens krav. Beroende på din erfarenhet kan även arbetsuppgifter inom våt- och pulverlackering förekomma.

Du ansvarar för att arbetsytan hålls i ordning, att material hanteras korrekt samt att processerna följer uppsatta rutiner. I tjänsten ingår även praktiska moment såsom packning, lastning och lossning samt truckkörning. Tempot kan stundtals vara högt och arbetet ställer krav på noggrannhet och effektivitet.

Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Inledningsvis blir du anställd av oss som bemanningsföretag, med goda möjligheter till fortsatt anställning hos kund. Arbetstiderna är förlagda dagtid.

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av blästring eller liknande industriellt arbete. Du har gymnasieutbildning och det är meriterande om du har kunskaper inom lackering eller utbildning inom området, exempelvis fordonslackering.

Du är van vid fysiskt arbete och har du truckkort är detta meriterande.

Som person är du ansvarstagande, flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs i en miljö där det ställs höga krav på kvalitet, leveranstider och struktur, och du har förmåga att ta egna initiativ i ditt arbete.

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag , urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Fordonsvägen 17 (visa karta)
553 02  JÖNKÖPING

Posti Logistics Staffing

Ida Laveno
Ida.Laveno@posti.com

9887496

