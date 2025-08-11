Vi söker Biträdande rektor till Innovitaskolan Motala
Academedia Support AB / Pedagogchefsjobb / Motala Visa alla pedagogchefsjobb i Motala
2025-08-11
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Motala
, Karlsborg
, Linköping
, Haninge
, Norrköping
eller i hela Sverige
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Om skolan
Innovitaskolan Motala, tidigare Karin Boyeskolan, grundades 2003 och har sedan dess haft en stadig tillväxt. 2021 blev skolan en del inom Innovitaskolan och Aacdemedia. Skolan är en fristående F-9 skola med fritidshem och cirka 375 elever. Personalgruppen består av cirka 50 medarbetare som leds av rektor och biträdande rektor.
Våra lokaler
Våra lokaler för elever i förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem är placerade på Folkparksgatan 15. Här har vi en stor skolgård och nära till grönområden och skogen i Bondebacka. För de äldre eleverna i årskurs 7-9 ligger skolan centralt placerad vid resecentrum.
Läs mer om Innovitaskolan på vår hemsida: innovitaskolan.se/motala/
Om rollen
Vi söker nu en biträdande rektor på 100%. Som biträdande rektor hos oss kommer du att dela det övergripande personal- och verksamhetsansvar för verksamheten tillsammans med rektor. Du är en viktig del av skolans ledningsgrupp och bidrar aktivt till det strategiska och operativa utvecklingsarbetet.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Som biträdande rektor kommer du att arbeta nära rektor och skolledning i det dagliga ledningsarbetet. Arbetsuppgifterna kan inkludera:
• Personal- och elevärenden
• Arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete
• Kontakt med vårdnadshavare
• Schemaläggning, bemanning eller andra administrativa uppgifter
Vi söker dig som...
• är en pedagogisk ledare med erfarenhet av att leda förändringsarbete och utveckla verksamheter. Du har ett professionellt förhållningssätt, goda kommunikativa färdigheter och ett formativt och närvarande ledarskap. Du är stabil, strukturerad och vågar fatta beslut för verksamhetens och barnens bästa - även när de är obekväma. Du bygger goda relationer, lyfter dina medarbetare och har modet att ständigt låta ditt eget ledarskap granskas och utvecklas.
Tillsammans med rektor leder du det systematiska kvalitetsarbetet, driver den pedagogiska utvecklingen och stärker det kollegiala lärandet. Du är närvarande i verksamheten, kommunicerar tydligt med både personal och vårdnadshavare och är en god representant för skolan i alla sammanhang. Kvalifikationer
• Pedagogisk erfarenhet inom skolan.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Förmåga att leda både individer och grupper, delegera, följa upp och skapa struktur.
• Flexibel inställning till arbetsuppgifter och ansvar.
• Meriterande om du arbetar eller har arbetat med något av följande: projekt- och processledning, skolledaruppdrag, pedagogiska utvecklingsfrågor, elevhälsofrågor, personalfrågor, myndighetskontakter, administrativa system, systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljöfrågor.
Vi erbjuder dig:
Innovitaskolan är en del av AcadeMedia, vilket innebär att du får tillgång till ett starkt professionellt nätverk, kompetensutveckling via AcadeMedia Academy samt trygga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Vi erbjuder:
• Kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning
• Möjlighet till löneväxling
• En dynamisk arbetsplats där dina idéer tas på allvar
• Fantastiska kollegor som brinner för barns lärande och trygghet Om tjänsten
• Tillsvidareanställning (100%), med inledande provanställning i 6 månader
• Semestertjänst
• Tillträde: Enligt överenskommelse, augusti 2025
• Placeringsort: Motala Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Bifoga lärarlegitimation samt meritförteckning.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten, kontakta Anders Gréen på 0761017241.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Innovitaskolan Jobbnummer
9451996