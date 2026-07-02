Vi söker bilmekaniker till Horse-Powertrain
Jovi Konsult AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-07-02
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, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
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eller i hela Sverige
Rollen:
Huvudsyftet för mekanikerna är att bygga, serva, underhålla och demontera provobjekt för utvecklingsprovningen. Mycket av jobbet är för framtida projekt där du tillsammans med ingenjörer hittar lösningar.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig med 5–10 års dokumenterad erfarenhet inom personbilsreparation, fordonsel eller elektronisk montering. Du kan läsa elektriska scheman och tekniska ritningar samt har praktisk vana av kablage- och komponentmontering.Publiceringsdatum2026-07-02Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull — tar ägandeskap för arbetsuppgifter och säkerställer att kvalitet och säkerhet upprätthålls.
Självständig — kan planera och genomföra arbetsmoment på egen hand samt fatta välgrundade beslut i verkstaden.
Driven — visar initiativ, vill utvecklas och bidrar aktivt till förbättringar i arbetsflödet.Kvalifikationer
Fordonsteknisk utbildning
God erfarenhet och kunskap av arbete med motorer
Mycket stor erfarenhet av arbete i vagn och gärna i utvecklingsmiljöer
Svetskunskap (Mig,Tig)
God PC vana
Plus med truckkort
Som person är du flexibel, engagerad och noggrann
Du tar ansvar för ditt arbete och har ett stort kundfokus
Meriterande
B-körkort
Certifikat inom el/elektronik eller relevant utbildning.
Erfarenhet av diagnostikverktyg, CAN-bus eller programmering av styrsystem.
Om kund
Vår kund är ett innovativt företag i Göteborgsområdet med fokus på kvalitet, teknisk utveckling och kundanpassade lösningar. Företaget erbjuder en modern verkstadsmiljö, tydliga rutiner och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Ansökan och urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011364-2083310". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Götabergsgatan 20A (visa karta
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411 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9990215