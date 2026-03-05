Vi söker behovspersonal

Prowork Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-03-05


Vi söker behovspersonal - perfekt för dig med annan huvudsaklig sysselsättning
Har du redan en huvudsaklig sysselsättning, till exempel studier, eget företag eller ett annat arbete - men vill jobba extra vid behov? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter behovspersonal som kan hoppa in när verksamheten behöver förstärkning. Just nu är det störst behov av däckskiftare, men det finns även möjlighet till arbete inom produktion, tillverkning och lager.

Arbetsuppgifter (exempel):
Däckskifte och enklare arbete i verkstad
Produktionsarbete inom tillverkning
Lagerarbete som plock, pack och hantering av varor

Vi erbjuder:
En introduktion så att du känner dig trygg i arbetet
Flexibla arbetspass vid behov
Möjlighet att få erfarenhet inom flera olika arbetsområden

Vi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier eller deltidsarbete)
Är pålitlig, flexibel och arbetsvillig
Trivs med praktiskt arbete

Detta är ett perfekt extrajobb för dig som vill arbeta mer när du har möjlighet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Kontakt
Thomas Conrad
thomas.conrad@prowork.se

Jobbnummer
9779750

