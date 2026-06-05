Vi söker Behandlare till Humlans HVB!
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Ockelbo Visa alla behandlingsassistentjobb i Ockelbo
2026-06-05
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eller i hela Sverige
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Om rollen
Som behandlare kommer du arbeta nära barn och deras föräldrar och värna om en trygg och strukturerad miljö där relationer, utveckling och framtidstro står i centrum. Du kommer vara en viktig del i att skapa förändring, stärka föräldraförmåga, och ge barn de bästa förutsättningarna framåt i livet.
Du möter familjer i utsatta situationer och arbetar både praktiskt och behandlingsinriktat med stöd, vägledning och struktur i vardagen. Arbetet kräver närvaro, tydlighet och ett genuint engagemang – men ger också möjligheten att se verklig utveckling och långsiktiga resultat. I rollen krävs en förmåga att kunna arbeta under eget ansvar, driva egna processer samt hålla egna ärenden till viss del.
Vi söker dig som är trygg, lugn, relationsskapande med ett gott bemötande som kan balansera värme med tydliga ramar. Du är en person som är strukturerad, engagerad och ansvarsfull. Du trivs i ett team där samarbete, reflektion och professionell utveckling är en självklar del av arbetet. Du har en god förmåga att arbeta flexibelt - då ena dagen oftast inte är den andra lik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planera och strukturera upp insatser
Omvårdnad i form av direkt behandlingsarbete
Medverkan i utredningsarbete
Dokumentation enligt BBIC
Motivationsarbete och dagligt stöd för vuxna och barn
Arbete enligt vårdsplan och genomförandeplaner
Kontaktperson- en länk mellan klienter, personal, socialtjänst, skola, nätverk.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 95 %. Arbetet sker under dagtid, kväll, natt och helg. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
För tjänsten krävs det att:
Du är utbildad socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller har annan avslutad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har minst 2 års erfarenhet inom förändringsarbete
God förmåga att kunna bemöta vuxna och barn
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana då dokumentation förekommer i större omfattning samt förmåga att journalföra beskrivande
Har B-körkort
Har god förmåga att arbeta under eget ansvar och låg affektivt
För tjänsten är det meriterande om du har kompetens eller erfarenhet inom något av följande:
MI, Connect, Sign of safety, BBIC, KBT, FFT, iriSk, ÅP, föräldrastöd, konflikthantering, våld i nära relation, neuropsykiatriska diagnoser, Patriark, Sarah, beroende och missbruk, KASAM, Komet, trygghetscirkeln.
Har du kompetens eller erfarenhet som inte finns med ovan men som du tror kan stärka vårt arbete? Vi ser det som meriterande och vill gärna att du lyfter det i din ansökan!--
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Alla ansökningar sker i detta forum, vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Sofie Sjöberg VerksamhetschefSofie.sjoberg@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7602095-2037366". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
816 30 (visa karta
)
816 30 OCKELBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9949032