Vi söker bagare till Grinda Bageri
2026-01-04
Vi söker bagare till Grinda Bageri för säsong 2026. Anställningsperiod sträcker sig från mitten av Maj t.o.m. sista Augusti.
Är du en passionerad bagare som älskar att starta dagen med doften av nybakat bröd? Grinda Bageri letar efter just dig! Vi är ett mysigt bageri med hjärtat i hantverket och vi söker en erfaren och utbildad bagare att bli en del av vårt lilla team.
Om rollen
Som bagare hos oss kommer du att få:
• Skapa magi med mjöl, vatten och jäst varje dag.
• Baka fantastiskt goda bröd, bullar och andra bakverk som får våra kunder att komma tillbaka för mer.
• Arbeta tidiga morgnar - för vi vet att de bästa idéerna skapas innan solen går upp!
• Experimentera i köket och kanske till och med uppfinna nästa stora brödtrend - vem vet, surdegskransen kanske blir din idé?
Vi söker dig som:
• Har minst 3 års yrkeserfarenhet som bagare. Du vet vad du gör, och dina resultat talar för sig själv.
• Har minst 2 års yrkesutbildning inom bageri och konditori. Utbildning är ett måste, men passion kan man inte lära sig - det kommer inifrån.
• Är teamorienterad - vi arbetar nära varandra och tillsammans skapar vi en arbetsplats full av skratt och kreativitet.
• Är kreativ och noggrann. Du har öga för detaljer och älskar att prova nya saker.
Vad du får hos Grinda Bageri:
• En varm och vänlig arbetsplats med unga kreativa människor som stöttar varandra. Vi är mer som en familj än kollegor.
• Fantastiska utvecklingsmöjligheter för att växa som bagare och yrkesperson.
• Möjligheten att arbeta i ett nyrenoverat bageri i en sann skärgårdsanda.
• Boende i en av stockholm skärgårds vackraste destinationer, med möjlighet till sol & bad direkt efter jobbet.
Hur ansöker du?
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas du är lika exalterad som vi! Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan via vår hemsida, eller ännu bättre hör av dig direkt till staffan.wendt@gmail.com
. Vi kan inte vänta med att välkomna en ny stjärna till Grinda Bageri!
Vi älskar bröd och vi älskar människor. Kom och bli en del av oss på Grinda Bageri, där magin händer varje dag! Ersättning
HRF avtalsenliga lönenivåer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grinda Wärdshus AB
(org.nr 556251-4272) Arbetsplats
Grinda Wärdshus Kontakt
Ansvarig Grinda Bageri
Staffan Wendt staffan.wendt@gmail.com Jobbnummer
9668418