Vi söker bagare och konditor
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vem är du?
Du har en genuin passion för att baka och skapa produkter med högsta kvalitet. Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö där varje dag erbjuder nya utmaningar och variation. Vi söker dig som är självgående, positiv och initiativrik - och som har erfarenhet inom bageri eller konditori.
Som bagare och konditor på ICA Maxi Bromma kommer du att:
Baka bröd och bakverk av hög kvalitet.
Säkerställa att hyllorna alltid är välfyllda med nybakat bröd och bakverk.
Bidra till en inspirerande och välkomnande avdelning.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som bagare, gärna från en butiksmiljö.
Har goda kunskaper om degar, jäsning och bak processer.
Är positiv, stresstålig och van att arbeta efter rutiner.
Trivs med att samarbeta i ett lag och har hög arbetsmoral.
Är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider.

Publiceringsdatum
2025-11-10

Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är på deltid 20-35h/v. Provanställning tillämpas.
Tjänsten innebär varierad arbetstid och varannan helg.
Intervjuerna sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön enligt Handels kollektivavtal
Du ska ha fyllt 18 år Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stormarknaden i Bromma AB
