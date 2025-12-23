Vi söker Bagare
2025-12-23
Nu söker vi Bagare/Konditor till Stockholm Baklava AB.
Som bagare/konditor hos oss består dina arbetsuppgifter av att producera matbröd, tårtor, bakelser,kakor och Baklava ( Turkisk desert ) samt att exponera i manuella diskar. Du ansvarar till stor del för att driva bageriets sortiment framåt och framgångsrikt. Samtidigt har du en viktig roll i att leverera ett kundbemötande i världsklass.
Som bagare/konditor hos oss består dina arbetsuppgifter av att producera matbröd, tårtor, bakelser,kakor och Baklava ( Turkisk desert ) samt att exponera i manuella diskar. Du ansvarar till stor del för att driva bageriets sortiment framåt och framgångsrikt. Samtidigt har du en viktig roll i att leverera ett kundbemötande i världsklass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: tayfunaytekin@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

Stockholm Baklava AB
