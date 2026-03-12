Vi söker assistenter till charmig kille i Säffle!
God Assistans i Värmland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Säffle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Säffle
2026-03-12
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Värmland AB i Säffle
, Åmål
, Grums
, Hammarö
, Karlstad
eller i hela Sverige
.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker nu vikarier till en härlig kille i Säffle!
Är du en person som har en positiv inställning, en trygg personlighet, är noggrann och strukturerad? Då finns det möjlighet för dig att arbeta som personlig assistent hos oss på God assistans. Vi söker nu personliga assistenter till 25 - årig kille som är bosatt i centrala Säffle.
Han har diagnoserna cerebral pares, psykisk utvecklingsstörning och autism. Han behöver stöd med hela sin dagliga livsföring som hjälp med sin personliga omvårdnad, aktiviteter, träning och hushållssysslor. Han tycker om att vara ute, gärna på en daglig promenad.
Han har behov av en tydlig struktur och en lugn miljö. Han kommunicerar genom ljud och det krävs att man som assistent är lyhörd och empatisk i arbetet. Du kommer att ingå i ett team där vi har tydliga rutiner och alla försöker arbeta med liknande struktur. Han är rullstolsburen och förflyttningar görs med hjälp av taklyft.
Du som söker ska vara en person som brinner för att göra skillnad. Du ska tycka om att arbeta med struktur och ordning och reda. Erfarenhet av arbete inom vården är meriterande men inte ett krav.
Det förekommer en hel del förflyttningar i arbetet, det finns hjälpmedel men det är en fördel om du tycker om att vara fysiskt aktiv.
För närvarande söker vi vikarier som kan arbeta vid ordinarie assistents frånvaro. Under sommaren finns möjlighet till schemarad under 8 veckor.
Arbetspassen är förlagda mellan 12.00 - 12.00. Du som söker behöver kunna arbeta dygn. Viss arbetstid under natten är väntetid.
Inför anställning behöver du kunna uppvisa ett aktuellt utdrag från belastnings- och misstankeregistret. Detta beställer du på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta emma.larsson@godassistans.se
alternativt anders.huss@godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Värmland AB
(org.nr 559212-2849) Jobbnummer
9794643