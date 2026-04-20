Vi söker assistent till ung kvinna i Ed
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en ung människas vardag?
Vi söker nu engagerade assistenter till ung kvinna i Ed.
Om arbetet:
Kunden är en ung kvinna som är skojfrisk. Hon är verbal och kan delvis röra sig själv. Hon tycker om aktiviteter såsom att gå promenader, vara ute i naturen eller åka på en biltur. Hon vill vara delaktig i alla vardagsgöromål. Hon umgås gärna med sin familj.
Assistansen sker där hon befinner sig:
Hemma, ute på äventyr eller på aktiviteter tillsammans med familjen. Dagarna kan se olika ut, men gemensamt är att hon trivs när det finns närvaro, trygghet och möjlighet att fylla tiden med sådant som skapar glädje och delaktighet.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett varmt bemötande och ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är trygg, lyhörd och kan ta ansvar i både lugna och mer aktiva situationer. Du har förmåga att följa kundens tempo, behov och dagsform, och du trivs med att arbeta nära en familj där trygghet och kontinuitet är viktigt.
Du talar och skriver flytande svenska och är rökfri. Tidigare erfarenhet av assistans eller arbete med människor är meriterande, men viktigast är din personlighet och viljan att lära.
Vi erbjuder,
• Ett varmt och stöttande arbetslag
• Introduktion och handledning
• Ett arbete där du får vara med och skapa glädje, trygghet och delaktighet i vardagen för en ung människa Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: Deltid 55%
Arbetstid: Både dubbel och enkelbemanning.
4 veckors rullande scheman med pass under dag, kväll, vaken natt samt varannan helg.
Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang , är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
Det finns chans till rad om du är rätt person
När man arbetar som personlig assistent så har man ett omväxlande arbete. Man lär känna nya personer och hamnar kanske i nya situationer.
Arbetsuppgifterna kan vara allt från att assistera vid måltider, stötta, ta initiativ, sköta hygien, klä av och på sig samt sköta om hemmet, till att göra det möjligt för assistansanvändaren att kunna arbeta, studera, ägna sig åt sina fritidsintressen eller umgås med vännerna.
Känner du igen dig?
Vill du prova detta yrke?
Övrigt:Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
Lönebeskeden kommer till Kivra.
Urval sker löpande så ansök i god tid
Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor utspritt på 8 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör
Vad du kan förvänta dig
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Du får möjlighet att växa professionellt samtidigt som du spelar en viktig roll i en annan människas liv.
Ansök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277)
582 21 LINKÖPING
