Vi söker arbetsterapeuter
Viva Bemanning AB / Sjukgymnastjobb / Sala Visa alla sjukgymnastjobb i Sala
2026-02-23
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viva Bemanning AB i Sala
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige
Vi söker just nu flera arbetsterapeuter!
Du ska vara trygg i din yrkesroll och självgående i arbetet.
Period:
2026-.06.15 - 2026.08.16
Schema:
Dagtid (mån-fre)Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är arbetsterapeut med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du är självständig både ensam och i grupp, samt intresserad och göra ditt yttersta för patienterna. Du är säker i din yrkesroll, hjälpsam, engagerad och tillmötesgående.Om företaget
Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
• Tjänstepension
• Övriga försäkringar
• Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
• Ekonomisk ersättning för boende & resor
• UtbildningarSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mail: rekrytering@vivabemanning.se
Tveka inte på att söka, uppdragen går åt snabbt!
Känner du möjligtvis även en arbetsterapeut som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@vivabemanning.se Arbetsgivare Viva Bemanning AB
(org.nr 559198-2029) Arbetsplats
Viva Bemanning - Sala Jobbnummer
9759305