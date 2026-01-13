Vi söker arbetsledare till Container och vattenrening
2026-01-13
Arbetsledare Container och Vattenrening
SERWENT är din lokala entreprenör inom vatten och avloppstjänster. Vi omsätter runt 350MSEK och har 200 duktiga medarbetare i Göteborg, Stockholm, Västerås, Uppsala och Gävle. Vi har en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster och söker efter fler kompetenta och engagerade kollegor som vill vara med på vår resa. Just nu rekryterar vi en Arbetsledare inom Container och Vattenrening till Uppsala. Ta chansen och bli del av ett företag i stark tillväxt - med kollegor som är pålitliga, modiga och omtänksamma!
Mer om tjänsten
Som Arbetsledare hos oss har du en nyckelroll i bolaget genom att dagligen planera projekt samt aktivt arbetar för att vi ska uppnå uppsatta mål gällande medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet.
• administrativa uppgifter så som fakturering och orderhantering.
• Leda våra operatörer som arbetar med container och avfallshantering samt hantering och underhåll av våra mobila vattenreningsenheter.
• följa upp att tider och utförande stämmer överens med kundens beställning.
• kundkontakt vid uppstart och genomförande av uppdrag delaktighet i långsiktig planering för verksamheten.
• Ett personalansvar för en grupp som består av ca 10 medarbetare.
Mer om dig och vad vi söker
Du som söker har erfarenhet från en liknande roll med orderuppläggning, fakturering samt arbetsledning och planering. Du är duktig på att skapa långsiktiga kundrelationer och trivs i en miljö med många kontaktytor både internt och externt samt att stundvis jobba i ett högt tempo. Då det i tjänsten ingår kund- och arbetsplatsbesök så är B-körkort ett krav. Tidigare erfarenhet inom ledarskap är ett krav då personalansvar ingår i rollen som arbetsledare likaså är branscherfarenhet ett krav.
Du beskrivs som en relationsskapande och lyhörd person som är duktig på att ta människor och håller en god struktur i ditt arbete. Du är helt enkelt en modig, omtänksam och pålitlig lagspelare som trivs med att fatta snabba beslut och att agera utifrån dessa.
Passar beskrivningen ovan in på dig då ska du inte tveka med att skicka in din ansökan redan idag då vi arbetar löpande med urval och intervjuer för den här rekryteringen! Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta patrik.larsson@serwent.se
Arbetsgivare Serwent AB
