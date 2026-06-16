Vi söker arbetsledare till Avarn Security
Avarn Security AB / Chefsjobb / Skellefteå Visa alla chefsjobb i Skellefteå
2026-06-16
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Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören för privat och offentlig verksamhet. Varje dag, året runt, bidrar våra 8 000 medarbetare till att skapa ett tryggare samhälle. Du möter oss i kollektivtrafiken, parker, köpcentrum, stadsdelsförvaltningar, bostadsområden, på museum, samhällsviktiga anläggningar, flygplatser, kontor, arenor och sjukhus. Som medarbetare på Avarn Security AB bidrar du till att förverkliga vår vision – säkerhet och ansvarstagande i världsklass. Gemensamt för oss som jobbar på Avarn Security är att vi bygger förtroende genom ansvar, omtanke och samarbete.
Arbetsledare inom bevakning – operativt ledarskap med ansvar
Vi söker nu en engagerad och trygg arbetsledare som vill ta ansvar för den dagliga operativa driften inom vår bevakningsverksamhet.
Som arbetsledare är du en nyckelperson i organisationen. Du leder och stöttar våra medarbetare i det dagliga arbetet och säkerställer att våra uppdrag genomförs med hög kvalitet, god arbetsmiljö och enligt gällande avtal.
Vi söker dig som
Trivs i en ledande roll nära verksamheten och är strukturerad, tydlig och lösningsfokuserad med hög ansvarskänsla och god kommunikativ förmåga. Som person har du hög integritet, god samarbetsförmåga och stark servicekänsla. Du har dokumenterad förmåga att kommunicera, interagera och samverka med olika funktioner och personligheter med ett högt mått av professionalitet. Du drivs av utveckling, har stort engagemang och är lyhörd för verksamheten och dina kollegor. Med ett genuint intresse för resultat och måluppfyllelse ser du affärsmässighet som en naturlig röd tråd i dina beslut och insatser. Du är pedagogisk och tydlig, trivs med att utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att nå uppsatta mål och är prestigelös samt lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Du trivs i en utåtriktad roll där du arbetar självständigt såväl som tillsammans med andra.
Du integrerar Avarns värdeord ansvar, samarbete och omtanke i ditt dagliga arbete. Du talar flytande svenska och mycket god engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande, strukturerad, förmåga att driva processer framåt.
Meriterande:
Väktarutbildning (VU1 + VU2) och giltigt Länsstyrelsegodkännande
Erfarenhet från bevakningsbranschenPubliceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet
Ansvara för bemanning och operativ planering
Vara ett nära stöd till personalen
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och regelefterlevnad
Hantera kunddialog i operativa frågor
Rapportera och samverka med platschef/driftchef
Agera affärsmässigt och bidra till goda kundrelationer samt verksamhetens resultat
Vad erbjuder vi dig?
Hos Avarn Security erbjuder vi dig en viktig och ansvarsfull roll i en samhällsviktig verksamhet, där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap och arbeta nära engagerade kollegor. Du får ett flexibelt och självständigt arbete med stor möjlighet att påverka planering och genomförande av ditt uppdrag.
Tjänsten är placerad i Skellefteå, med goda möjligheter att själv lägga upp närvaro, distansarbete och resor i tjänsten vid behov. Du blir en del av ett stort och stabilt företag som erbjuder trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal samt ett brett utbud av förmåner för en hållbar arbetsmiljö. Exempelvis ingår ett års fri inkomst-, sjukvårds- och barnförsäkring, friskvårdsbidrag samt förtroendearbetstid. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse, där provanställning tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande och tester kan förekomma i rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=p5752
senast 2026-08-31.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 9000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se/
931 30 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Avarn Security(Nokas) Kontakt
Distriktschef
Mikeal Jonsson m.jonsson@avarnsecurity.com Jobbnummer
9965110