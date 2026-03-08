Vi söker Arbetsledare EL - Västerås
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Västerås Visa alla installationselektrikerjobb i Västerås
2026-03-08
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker en arbetsledare inom elbranschen
Är du en erfaren elektriker med känsla för struktur, ansvar och ledarskap? Vi söker nu en arbetsledare till ett uppdrag hos en av Sveriges ledande aktörer inom elinstallation och tekniska lösningar med långsiktiga projekt inom både service, entreprenad och infrastruktur.
Om rollen
Som arbetsledare får du en nyckelroll i att driva både små och stora projekt framåt. Du kommer arbeta nära projektledare och montörer, och ansvara för att det dagliga arbetet flyter på både ute på fältet och administrativt. Publiceringsdatum2026-03-08Arbetsuppgifter
Ansvara för daglig arbetsledning på projekt
Föra dagbok, hantera dokumentation och enklare administration
Ta ut mått och planera installationer
Ta emot och hantera beställningar och leveranser
Koordinera med beställare, leverantörer och underentreprenörer
Se till att projekt följer tidplan, kvalitet och säkerhetskravKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst 4-5 års erfarenhet som arbetsledare
Har erfarenhet av både små och stora projekt
Är noggrann, självgående och van vid att ta ansvar
Trivs i en roll där du kombinerar praktiskt arbete och administration
Har B-körkort
Meriterande om du har:
Vana av att arbeta med digitala dagböcker, projektsystem eller liknande
Vi erbjuder:
Kollektivavtal
Resor/traktamente enligt avtal
Personlig arbetstelefon och dator/surfplatta vid behov
Tjänstepension, försäkringar via Fora
Friskvårdsbidrag och tillgång till gym
God arbetsmiljö och återkommande sociala aktiviteter
Vem är du?
Du är en praktiskt lagd problemlösare som trivs i tekniskt krävande miljöer.
Som person är du självgående, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Du arbetar strukturerat och ser säkerhet som en självklarhet.Så ansöker du
Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Välkommen till eLinked - där din kompetens gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Kontakt
Sevgi Yilmaz sevgi@recman.elinked.se Jobbnummer
9783566