Vi söker Arbetsledare EL - Stockholm
2025-12-19
Arbetsledare EL -Ta klivet in i ett av branschens mest välkända företag!
Vill du arbeta i en ledande roll i ett av Sveriges mest respekterade företag inom el- och infrastrukturtjänster? Vi söker nu en Arbetsledare inom EL, en roll för dig som är driven, strukturerad och trygg i din tekniska kompetens. Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som Arbetsledare EL är du den dagliga ledaren ute på projekt. Du leder ett team av elektriker och samarbetar tätt med projektledare, kunder och underentreprenörer. Du planerar och koordinerar montörernas arbete, säkerställer att material finns på plats och att arbetet sker enligt plan, lagar och säkerhetskrav. Du är nyckeln till att våra uppdrag utförs säkert, effektivt och med hög kvalitet. Arbetsuppgifter
Leda och koordinera montörer, fokus lågspänningsprojekt
Planera det dagliga arbetet och säkerställa att rätt resurser finns på plats
Följa upp tidplaner, materialleveranser och säkerhetsrutiner
Delta i byggmöten och fungera som länk mellan fältet och projektledningen
Säkerställa att installationer uppfyller gällande normer och kundkrav
Vi söker dig som har:
Yrkesutbildning som elektriker, gärna med ECY-certifikat
Flerårig erfarenhet av elinstallation, gärna inom lågspänning
Minst 2 års erfarenhet som arbetsledare inom el
Strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Förmåga att planera, engagera och driva arbetet framåt
God svenska i tal och skrift
B-körkort
eLinked erbjuder:
God lön efter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal: Installationsavtalet med tillhörande förmåner som reseersättning/restid mm.
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta - till projekt/ansvarsroller som kräver tydlig dokumentation
Fora: Olycksfalls försäkring - Tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, Sats, 24/7.
Ett stort kontaktnät i el-branschen
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar & KurserProfil
För att vara en attraktiv arbetsledare på eLinked ser vi gärna att du värdesätter yrkesstolthet, en vilja att göra ett snyggt och bra jobb samtidigt som du är en schysst arbetskollega.Så ansöker du
Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Löpande urval tillämpas, därmed kan tjänsterna komma att tillsättas innan annonsen löper ut.
Sista dag att ansöka är 2025-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se Jobbnummer
