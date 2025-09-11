Vi söker arbetare inom sten- och marmorindustrin
Eskilstuna sten och marmor AB / Stenhuggarjobb / Eskilstuna
2025-09-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Eskilstuna sten och marmor AB
Eskilstuna sten och marmor AB söker skickliga arbetare för arbete inom sten-
och marmorindustrin. Vi letar efter personer med erfarenhet och skicklighet i att
använda maskiner för att skära och forma marmor och sten.Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet inom sten- och marmorindustrin.
• Förmåga att använda och underhålla maskiner för att skära och forma marmor
och sten.
• Följa säkerhetsstandarder och -rutiner.
• Förmåga att arbeta i team.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Använda maskiner och utrustning för att skära och forma marmor och sten.
• Inspektera utrustningen och säkerställa att den är i gott skick för arbete.
• Följa instruktioner och säkerhetsrutiner för att säkerställa en säker arbetsmiljö.
• Samarbeta med teamet för att uppnå produktions- och kvalitetsmål.
För att ansöka, vänligen skicka ditt CV till e-post: [info@stenochmarmor.se
] eller
ring [016481333] för mer information
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: info@stenochmarmor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna sten och marmor AB
(org.nr 559331-9444)
Såggatan 13 (visa karta
)
644 30 TORSHÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna sten & marmor AB Kontakt
Youssef Bairouti info@stenochmarmor.se 016481333 Jobbnummer
9503573