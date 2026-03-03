Vi söker anläggningsarbetare
RM Mark & Trädgårdsservice AB / Anläggningsarbetarjobb / Huddinge Visa alla anläggningsarbetarjobb i Huddinge
Vi söker nu drivna och pålitliga anläggningsarbetare till vårt team.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Arbetet består av mark- och anläggningsarbete såsom schaktning, rörläggning, plattläggning, dränering och övriga förekommande arbetsuppgifter inom anläggning. Arbetet sker främst utomhus och i team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av anläggningsarbete (meriterande men inget krav)
Är arbetsvillig och har god fysik
Kan arbeta självständigt och i grupp
Är noggrann och ansvarstagande
Har B-körkort (meriterande)
Har utbildningar som t.ex. yrkesbevis eller maskinvana (meriterande)
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete
Trevligt arbetsklimat
Möjlighet till tillsvidareanställning
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: rmtradgardsservice@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Anläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RM Mark & Trädgårdsservice AB
