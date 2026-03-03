Vi söker anläggningsarbetare

RM Mark & Trädgårdsservice AB / Anläggningsarbetarjobb / Huddinge
2026-03-03


Vi söker nu drivna och pålitliga anläggningsarbetare till vårt team.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Om tjänsten
Arbetet består av mark- och anläggningsarbete såsom schaktning, rörläggning, plattläggning, dränering och övriga förekommande arbetsuppgifter inom anläggning. Arbetet sker främst utomhus och i team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av anläggningsarbete (meriterande men inget krav)

Är arbetsvillig och har god fysik

Kan arbeta självständigt och i grupp

Är noggrann och ansvarstagande

Har B-körkort (meriterande)

Har utbildningar som t.ex. yrkesbevis eller maskinvana (meriterande)

Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete

Trevligt arbetsklimat

Möjlighet till tillsvidareanställning

Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: rmtradgardsservice@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Anläggare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RM Mark & Trädgårdsservice AB (org.nr 559426-8137)

Jobbnummer
9775476

