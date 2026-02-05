Vi söker AML-kompetens till kommande uppdrag
Amendo Bemanning & Rekrytering AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2026-02-05
Arbetsbeskrivning Vill du bidra till ett tryggare finansiellt system och säkerställa att samhällsviktiga verksamheter står rustade mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet? Vi på Amendo söker kontinuerligt engagerade och drivna personer inom AML till kommande uppdrag i Göteborgsområdet.
Vi samarbetar med flera av regionens ledande aktörer inom bank, finans och försäkring vilket betyder att du som AML-Officer, AML-specialist eller AML-utredare kan få uppdrag som verkligen utvecklar dig och breddar din kompetens.
Typiska ansvarsområden och arbetsuppgifter kan vara:
Utredning och analys av misstänkta transaktioner och kundbeteenden
Kundkännedom (KYC), riskklassificering och uppföljning
Hantering av interna och externa rapporteringar enligt gällande regelverk
Löpande bevakning och kvalitetssäkring av AML-relaterade processer
Deltagande i projekt kopplat till regelefterlevnad, förbättringsarbete och interna kontroller
Som konsult eller kandidat via Amendo kan du matchas mot både operativa och mer analytiska roller, liksom roller där du får arbeta nära verksamhet, riskfunktion eller regelefterlevnad. Våra kunder erbjuder ofta dynamiska team där du får arbeta med kollegor som brinner för AML och finansiell trygghet.
För dig som attraheras av:
Möjlighet att jobba nära affären och påverka AML-arbetets riktning
Uppdrag där du snabbt utvecklar både specialistkunskap och bred förståelse
Rollen som viktig länk mellan verksamhetens riskhantering och regulatoriska krav ...kan detta vara helt rätt nästa steg i karriären!
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av AML-arbete inom bank, finans eller försäkring. Du kan vara i början av din AML-resa eller ha flera års erfarenhet, vi har behov av olika profiler beroende på uppdrag.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av arbete med AML, KYC, transaction monitoring eller utredning
God kännedom om regelverk som penningtvättslagen och FATF-rekommendationer
Svenska och engelska i tal och skrift
Relevant utbildning inom exempelvis juridik, ekonomi, kriminologi eller motsvarande
Personliga egenskaper som gör att du lyckas i rollen:
Analytisk nyfikenhet - du trivs med att gräva i detaljer för att förstå helheten
Noggrannhet kombinerat med integritet - för att kunna fatta korrekta, välgrundade beslut
Kommunikativ förmåga - du behöver ofta förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt
Strukturerat arbetssätt - eftersom en stor del av AML-arbetet bygger på processer och dokumentation
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får du en trygg, engagerad och stöttande arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du får även en branschkunnig och närvarande Talent Consultant Manager som du alltid kan vända dig till.
Som konsult går du ut på uppdrag hos våra kunder och hjälper dem under ett projekt, ett tidsbegränsat behov eller när de av annan anledning behöver stötta upp verksamheten med erfaren kompetens. Våra konsultuppdrag kan vara både längre och kortare - och ibland finns även möjligheten att bli överrekryterad till kundföretaget.
Att arbeta som konsult ger dig möjligheten att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag och branscher. Du har ofta en mer flexibel arbetsbeskrivning med möjlighet till nya utmaningar och uppgifter. Det gör att du ständigt utvecklar din kompetens, erfarenhet samt kommunikations- och samarbetsförmåga.
Som vår konsultkollega får du tillgång till vår förmånsportal Benify. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag och ta del av fina erbjudanden samt rabatter på olika tjänster och varor.
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom bemanning och rekrytering med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech.
Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Consultant and Business Manager Emelie Nordblad på emelie.nordblad@amendo.se
