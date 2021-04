Vi söker allmänmedicin läkare - Sensum Hälsocenter AB - Läkarjobb i Botkyrka

Sensum Hälsocenter AB / Läkarjobb / Botkyrka2021-04-10ill du vara med och i uppstarten för en helt ny arbetsplats samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna lycka och stolthet när du varje dag går till jobbet? Då är vi arbetsplatsen för dig. Vi erbjuder vård med god kvalité och kompetens med patienten i fokus.Sensum Hälsocenter är en helt ny vårdcentral som är lokaliserad i hjärtat av Fittja centrum, södra Stockholm. Med helt nya lokaler och modern utrustning öppnar vi våra dörrar under hösten 2021. Vår vision är att med godare arbetsmiljö, så levererar vi bättre vård och service till våra patienter. Vi vill, tillsammans med våra anställda och kollegor, jobba för att bli Sveriges bästa vårdcentral och arbetsplats. Vill du vara en del av vårat team? Vill du vara med och utveckla framtidens arbetsplats? Vill du arbeta på en av Sveriges nya och vårdcentral? Då har du hittat rätt!Du kommer vara en del av ett kompetens starkt arbetslag som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. Du kommer samverka med andra professioner vilket ger dig gynnsamt tillfälle att utveckla dina kunskaper och få ett helhetsperspektiv av vårdkedjan. Anställningen medför växlingsrika åtaganden där du har möjlighet att möta många patienter, kompetensutveckla dig själv och därtill även vara med på resan där vi arbetar för att bli bäst i Sverige i vad vi gör.Vi söker dig som är allmänmedicin läkare gärna med erfarenhet inom primärvård. För oss är det viktigt att du är prestigelös, positiv och har ett trevligt bemötande mot våra patienter och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll, självständig, drivande, strukturerad och har inte svårt för att fatta beslut. Du har lätt för att samarbeta samt vara lyhörd för verksamhetens behov.Ansökan: Vill du arbeta med oss på Sensum Hälsocenter nyöppnade vårdcentral? Skicka då in din ansökan till oss senast 2021-05-31. Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!Bifoga CV och personligt brev till:2021-04-10Sista dag att ansöka är 2021-05-31Sensum Hälsocenter ABFittja Torg 2114551 Norsborg5683454